Вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки в тимчасово окупованому росіянами Криму, звідки ворожі літаки вилітали, аби бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області, став хіба не найобговорюванішою темою в соцмережах.
УНІАН зібрав найяскравіші реакції користувачів мережі на цю тему.
За розвитком подій з захватом стежили ледь не всі.
Включно з хатніми улюбленцями, жартують в мережі.
Для декого цей день став по-спражньому щасливим через атаку бо авіабазі ворога.
Особливо ця подія потішила тих, хто підтримує українську армію донатами.
Чиновник Міноборони на умовах анонімності заявив, що ця атака - "тільки розминка".
Українці взялися гадати, що ж буде наступною метою українських захисників.
В цьому ключі, безумовно, згадували Кримський міст.
На цю тему пожартували і в "Укрпошті", показавши макет можливої майбутньої марки, яка буде приречена стати новою легендою, - з Кримським мостом, який палає.
"Що, вже пора?", - жартома написав гендиректор "Укрпошти".
Окремою темою для жартів стали відео та фото з кримського пляжу, відвідувачі якого стали свідками вибухів.
Чим саме атакували авіабазу - невідомо. Високопоставлений український військовий чиновник заявив, що "використовувався пристрій виключно українського виробництва".
На цю тему і взялися фантазувати українці. Припускали, що використовували зброю, надану США.
Жартували і про те, що "бавовна" сталася, бо "хтось щось не те натиснув".
Апелюючи до заяв в соцмередах, що після вибуху в небі нібито бачили якийсь об'єкт, згадували і п'ятого президента Україні.
Пригадали випуск Vogue з фотографіями подружжя Зеленських, що спричинив довготривалі суперечки в мережі.
У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. В мережі відреагували численними жартами про те, що куріння (особливо - в не призначених для того місцях) вбиває.
Маючи пояснити, що саме сталося, росіяни постали перед важким вибором, точно примітили автори мемів.
Як писав УНІАН, російська пропаганда влаштувала істерику через вибухи в Криму. А Міноборони України потролило росіян, коментуючи "бавовну" в Криму.