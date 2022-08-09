Після сьогоднішньої "бавовни" на авіабазі ворога в тимчасово окупованому Криму українці вкотре довели, що дуже вправні у генеруванні мемів про війну.

Вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки в тимчасово окупованому росіянами Криму, звідки ворожі літаки вилітали, аби бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області, став хіба не найобговорюванішою темою в соцмережах.

УНІАН зібрав найяскравіші реакції користувачів мережі на цю тему.

За розвитком подій з захватом стежили ледь не всі.

Включно з хатніми улюбленцями, жартують в мережі.

Для декого цей день став по-спражньому щасливим через атаку бо авіабазі ворога.

Особливо ця подія потішила тих, хто підтримує українську армію донатами.

Чиновник Міноборони на умовах анонімності заявив, що ця атака - "тільки розминка".

Українці взялися гадати, що ж буде наступною метою українських захисників.

В цьому ключі, безумовно, згадували Кримський міст.

На цю тему пожартували і в "Укрпошті", показавши макет можливої майбутньої марки, яка буде приречена стати новою легендою, - з Кримським мостом, який палає.

"Що, вже пора?", - жартома написав гендиректор "Укрпошти".

Окремою темою для жартів стали відео та фото з кримського пляжу, відвідувачі якого стали свідками вибухів.

Чим саме атакували авіабазу - невідомо. Високопоставлений український військовий чиновник заявив, що "використовувався пристрій виключно українського виробництва".

На цю тему і взялися фантазувати українці. Припускали, що використовували зброю, надану США.

Жартували і про те, що "бавовна" сталася, бо "хтось щось не те натиснув".

Апелюючи до заяв в соцмередах, що після вибуху в небі нібито бачили якийсь об'єкт, згадували і п'ятого президента Україні.

Пригадали випуск Vogue з фотографіями подружжя Зеленських, що спричинив довготривалі суперечки в мережі.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси. В мережі відреагували численними жартами про те, що куріння (особливо - в не призначених для того місцях) вбиває.

Маючи пояснити, що саме сталося, росіяни постали перед важким вибором, точно примітили автори мемів.

Як писав УНІАН, російська пропаганда влаштувала істерику через вибухи в Криму. А Міноборони України потролило росіян, коментуючи "бавовну" в Криму.

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