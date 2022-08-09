Українські чиновники кажуть, що для атаки "використовувався пристрій виключно українського виробництва".

Українські чиновники не розкривають тип зброї, використаної при нападі на авіабазу в Криму, але називають цю атаку тільки "розминкою".

Як повідомляє американський журналіст Майкл Вайс, неназваний високопоставлений чиновник Міноборони України, коментуючи йому "приголомшливі удари" по авіабазі російських окупантів, сказав:

"Це просто розминка".

Експерт з артилерії і озброєння в коментарі журналісту заявив, що майже впевнений, що були використані ракети ATACMS, які призначені для знищення об'єктів на відстані до 300 кілометрів і про надання яких неодноразово просила Україна.

"Його (експерта - УНІАН) вердикт: "90% це ATACMS, 10% це крилаті ракети". Якщо перше, то це чудовий поворот для США (або іншої західної країни), враховуючи, що Джейк Салліван (радник Джо Байдена з національної безпеки - УНІАН) заперечував, що Вашингтон відправить ці боєприпаси в Україну", - зазначив Вайс.

Високопоставлений український військовий чиновник в коментарі NYT не став розкривати тип зброї, використаної при нападі. Він тільки заявив, що "використовувався пристрій виключно українського виробництва".

Вибухи в Криму 9 серпня: що варто знати

Вдень у вівторок, 9 серпня, в захопленому Російською Федерацією Криму сталися вибухи в районі військового аеродрому біля міста Саки.

Саме з цієї авіабази ворожі літаки летіли бомбити Запорізьку, Миколаївську та Херсонську області.

Через вибухи почалася пожежа. Відомо, що є пошкоджене майно, постраждалі. Окупанти заявляють і про 1 загиблого.

Окупаційна "влада" заявила, що взяла місце вибуху в оточення - в радіусі 5 кілометрів встановлені огорожі, місце патрулюють силовиків. Це нібито зробили з метою недопущення поранення місцевих жителів.

Також повідомляється, що в Новофедорівці (за 5 кілометрів від міста Саки) почали евакуювати жителів прилеглих до аеродрому будинків.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися внаслідок обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

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