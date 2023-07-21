Українці пригадали російському окупанту все.

Сьогодні у Росії затримали терориста Ігоря Гіркіна, який розв'язав війну на Донбасі в 2014 році та виступав за знищення української державності.

Причетного до збиття Боїнга MH-17 біля Донецька окупанта звинувачують у закликах до екстремізму. Він критикував російського диктатора Путіна та військове керівництво РФ за провали у війні проти України, а також прогнозував початок громадянської війни.

Соціальні мережі вибухнули мемами на тему його арешту та майбутнього. Варто відзначити, що минулого року Гаазький суд заочно засудив Гіркіна винним у катастрофі MH17 та загибелі 298 людей. Він переховувався від правосуддя, але тепер може опинитися у російській тюрмі.

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Користувачі мережі згадали, як після заколоту ПВК "Вагнер" російські пропагандисти "прозріли" та побачили кримінальну історію Пригожина. Те ж саме тепер очікує на Гіркіна, думають вони.

Не оминули увагою і фотографію ватажка вагнерівців Євгена Пригожина у таборі.

Також у мережі згадали дебати Гіркіна та російського політика Олексія Навального у 2017 році. Опозиціонер сидить у тюрмі з лютого 2021 року.

Не оминули увагою і "зникнення" російського генерала Сергія Суровікіна, який не з'являвся на людях від заколоту "вагнерівців".

Затримання Гіркіна: що відомо

Сьогодні дружина терориста повідомила, що її чоловіка вдома затримали співробітники слідчого комітету РФ та відвезли у невідомому напрямку.

Соратники окупанта вже випустили заяву, в якій поскаржилися на обмеження свободи слова з боку представників влади РФ.

Відомо, що Гіркіна вже доставили в суд, його хочуть взяти під арешт до 18 вересня, оскільки "він має навички конспірації та протидії". Його звинувачують у "публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності".

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