Люди з оточення генерала почали виходити на зв'язок після зникнення. Очевидно, відбувалися певні "профілактичні заходи спецслужб".

Із російським генералом Сергієм Суровікіним дійсно нема зв'язку. Його перевіряють на причетність до повстання "Вагнера". Втім, він не перебуває у СІЗО Лефортово.

Про це повідомило інформоване джерело проекту "ВЧК-ОГПУ". За даними співрозмовника, інформація про утримування Суровікіна в Лефортово - фейк. Але він дійсно зник.

"Тим не менш, із Суровікіним справді поки немає зв'язку. Місцезнаходження також невідоме. Щодо нього справді проводяться розгляди щодо його причетності до заколоту, оскільки він безпосередньо був зацікавлений у знятті Герасимова і Шойгу. Серед свого оточення Суровікін почав відкрито критикувати Герасимова та Шойгу ще до того, як це почав робити Пригожин", - сказав співрозмовник.

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Водночас інше джерело повідомило проекту, що ситуація із зникнення генерала Суровікіна стає зрозумілішою.

"Власне, таємничості в історії з Суровікіним все менше. Його дружина каже, що все буде нормально і скоро з ним зможуть поспілкуватися. Люди з його оточення один за одним почали виходити на зв'язок після зникнення на дві доби. Можна зрозуміти, що були якісь профілактичні заходи з боку відповідних органів. Але до арештів, мабуть, не дійде", - сказало джерело.

Куди зник Суровікін?

Як повідомляв УНІАН, вчора російські воєнкори повідомили, що генерал Сергій Суровікін перебуває в СІЗО "Лефортово" з 25 червня. Джерела, близькі до Міністерства оборони РФ, підтвердили інформацію про арешт генерала Сергія Суровікіна у зв'язку з заколотом "групи Вагнера".

За даними росЗМІ, Суровікін третій день не виходить на зв'язок зі своєю сім'єю, його охорона теж не відповідає. Разом з тим, в ISW прогнозують, що Кремль може використовувати генерала армії Російської Федерації Сергія Суровікіна як цапа-відбувайла. Його можуть використовувати для виправдання можливої перебудови російського військового керівництва.

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