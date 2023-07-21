Терорист передрікав російському президенту долю Муаммара Каддафі.

Затриманий в Росії терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) систематично критикував владу РФ і військове командування за те, що вони недостатньо успішно ведуть війну проти України.

В останні дні в своєму Telegram-каналі він особливо різко висловлювався на адресу російського диктатора Путіна і його цивільної дружини Аліни Кабаєвої. Наводимо останні заяви російського окупанта, якого тепер звинувачують в екстремізмі.

18 липня він написав: "Путін пригрозив ... Путін закликав ... Путін доручив ... я помиляюся або вже років так 15 жодного разу не чув: Президент наказав, президент покарав, президент дав команду, президент взяв на себе відповідальність? Убоге ниття, скарги на партнерів, заклики "за все хороше проти всього поганого" - це скільки завгодно. Але вже дуже-дуже давно риторика президента навіть віддалено не нагадує традиційний "чоловічий стандарт" - "треба бути, а не здаватися".

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"Історія не має підрядного способу. 23 роки на чолі країни знаходилася нікчема, яка зуміла пустити пил в очі значній частині населення. Ще шість років влади цієї боягузливої нездари країна не витримає".

"Змушений шкодувати, що Путін - не жінка. У слабкою характером і не дуже розумної жінки могли б з'явитися талановиті фаворити. Теж як пощастить, але був би хоча б шанс. А Кабаєва не потягнула, на жаль...".

19 липня Гіркін прокоментував відмову Путіна їхати на саміт БРІКС в ПАР, де його можуть заарештувати. "Напевно, деякі з учасників відмовилися проходити 2-тижневий суворий карантин перед зустріччю...",- написав він.

Також терорист відреагував на слова Путіна про "квасний патріотизм":

"Любиш Путіна, підтримуєш його у всіх починаннях, поважаєш його незамінних соратників" - значить патріот ,не "квасний", справжній. Любиш Росію і насмілюєшся критикувати дії Роми Абрамовича або Мединського (або інших шанованих довірених людей президента) - ось це вже "квасний"... З натяком на можливість інтересу з боку "Центру Е" і УЗКС ФСБ Росії...".

Також він поскаржився на те, що Україна буде отримувати від союзників все більш потужні системи озброєнь.

"Поступово і в кількостях не надто великих - рівно настільки, щоб війна тривала якомога довше, була якомога більш виснажливою і закінчилася зовсім не "військовою перемогою незалежних укрів" (вона господаркам не потрібна), а обваленням РФ через внутрішні проблеми. А для цього "жабу варять повільно" (хоча з кожним місяцем і додають спеки). Будуть нові обстріли, теракти, диверсії. Їх буде все більше і більше. Країна у нас велика. І щоб "наздогнати жертву" за маршрутом Мілошевич-Каддафі-Саддам до фіналу - часу потрібно ой багато...".

Ще в березні Гіркін просив диктатора "заткнутися". "Володимир Володимирович, Заткнися. Просто Замовкни, мовчи краще. І нам не буде за тебе соромно, що в нашій країні такий президент, і ворог не буде вигалятися", - заявив він в одному зі своїх відеозвернень.

Затримання Гіркіна: що відомо

Сьогодні в Telegram-каналі терориста з'явилося звернення від імені його дружини. Вона заявила, що вдень до них додому приїхали зі слідчого комітету, затримали її чоловіка і відвезли в невідомому напрямку.

За її словами, Гіркіну висунули звинувачення за статтею 282 Кримінального кодексу Російської Федерації (екстремізм).

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