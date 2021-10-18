У соцмережах поставили Юлії Мендель "двійку з граматики" і порадили "повернутися до школи".

Колишня прес-секретар президента України Юлія Мендель, яка є зараз позаштатним радником голови ОП, зганьбилася через грубі помилки в своєму пості на сторінці в Facebook.

Розмірковуючи про серіал "Гра в кальмара", Мендель допустила відразу кілька помилок в одному реченні.

"Чи вдасться в "Грі в кальмара" зберегти людську душу? Або доведеться применшити свій розвиток до рівня головоногомалюска?", - написала Мендель.

Після критики радник голови ОП виправила одну з помилок, написавши слово "молюск" правильно. Але навіть після редагування слово "головоногого" так і залишилося з "обрізаним" закінченням.

У коментарях до цього посту користувачі соцмережі висміяли колишнього прес-секретаря президента через допущені помилки. Коментатори поставили їй "двійку з граматики" і порадили "повернутися до школи".

Також були припущення, що Мендель, написавши слово "малюска", думала про нинішнього міністра юстиції Дениса Малюська.

Пізніше багато коментарів із критикою зникли, а Мендель обмежила цей пост для коментування.

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Мендель - скандали, у які потрапляла прес-секретар Зеленського

Мендель призначили на посаду в червні 2019 року. Вона перемогла в конкурсі, в якому брали участь близько 4 тисяч осіб.

В кінці вересня 2019 року вона потрапила в скандал, відштовхнувши журналіста "Схем" Сергія Андрушко, коли той хотів поставити запитання президенту.

Згодом Мендель заявила, що на неї обрушилася хвиля цькування після цього інциденту. Сам президент заступився за неї.

У березні 2020 року Мендель опублікувала тизер до виходу журналу, на обкладинці якого повинен був з'явитися Зеленський. На фото Мендель в сукні стоїть біля президента, тримаючи руку біля його плеча. Багатьом таке фото здалося занадто неформальним.

У липні 2020 року Мендель відреагувала на чутки, які ходили інтернетом, про нібито її "вагітність" від президента. Вона закликала користувачів соцмереж ретельніше перевіряти "фейки" і джерела, які їх поширюють.

У квітні 2021 року Мендель заявила, що "українська" російська мова є частиною культурного розмаїття України.

Автор: Олександр Топчій