За час роботи вона неодноразово потрапляла в скандали та робила неоднозначні заяви.

Сьогодні стало відомо, що прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель написала заяву на звільнення.

Читайте такожУ Румуні ведмідь вкрав мішок кукурудзи та потрапив на відеоЗа час роботи вона неодноразово потрапляла в скандали та робила неоднозначні заяви.

Мендель призначили на посаду в червні 2019 року. Вона перемогла в конкурсі, в якому брали участь близько 4 тисяч осіб.

Тоді вона заявила, що не виключає проведення щоденних брифінгів, щоб доносити позицію глави держави з актуальних питань.

Але вже в кінці вересня потрапила в скандал, відштовхнувши журналіста "Схем" Сергія Андрушко, коли той хотів поставити запитання президенту.

Ukraine's Zelenskiy is giving media interviews in NYC. But this is how his press team treats reporters in Kyiv. Watch as Zelenskiy's spox @IuliiaMendel grabs & shoves reporter Serhiy Andrushko of @RFERL/@cxemu. Mendel did this to me at YES forum after Zelenskiy agreed to answer Q pic.twitter.com/P97E6PppGe — Christopher Miller (@ChristopherJM) September 26, 2019

Національна спілка журналістів України зажадала від неї вибачитися за некоректну поведінку, однак вона закликала всіх "перевіряти інформацію".

"У США "Ні " для журналіста означає неможливість підходити до першої особи. Інакше журналіста заарештують. Медіа наполягають, але не кидаються", - відповіла вона.

Також Мендель заявила, що на неї обрушилася хвиля цькування після цього інциденту.

Сам президент заступився за Мендель, сказавши, що вона не мала права як прес-секретар президента так реагувати на дії журналіста, але як людина не змогла по-іншому вчинити.

У жовтні, коли до президента хотів підійти журналіст проекту "Крим.Реалії" "Радіо Свобода", Зеленський покликав його до себе і сказав:

"Дівчинки немає, тому з вами нічого не буде страшного. Ви ж дівчат боїтеся... Так яке питання?"

Пізніше прес-секретар президента написала в Twitter, що він дав інтерв'ю японському виданню Kyodo. Тоді прес-секретар замість "Kyiv" написала в твіті "Kiev". Цей пост викликав хвилю обурення користувачів мережі й Мендель знову довелося вибачатися.

"I was never pressured and there were no conditions being imposed" to realize a summit with Trump or agree to arms sales in return, @ZelenskyyUa said in an interview with @kyodo_english in Kiev. https://t.co/954Ls8RjxFpic.twitter.com/O8Kqc8DjhD — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) October 6, 2019

У березні вона опублікувала тизер до виходу журналу, на обкладинці якого повинен був з'явитися Зеленський.

На фото Мендель в сукні стоїть біля президента, тримаючи руку біля його плеча. Багатьом таке фото здалося занадто неформальним.

Завтра у Президента Володимир Зеленський обкладинка одного з найвідоміших європейських журналів. Тизер-наше спільне фото. На обкладинці, звісно, тільки президент :) Опублікований Iuliia Mendel П'ятниця, 6 березня 2020 р.

У липні 2020 року Мендель відреагувала на чутки, які ходили інтернетом, про нібито її "вагітність" від президента. Вона закликала користувачів соцмереж ретельніше перевіряти "фейки" і джерела, які їх поширюють.

Вже в листопаді 2020 стало відомо, що Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Юлія Мендель вибрала оригінальний спосіб повідомити про це, чим викликала сміх у користувачів мережі.

"На жаль... Президент почуває себе добре. Ми будемо повідомляти про стан його здоров'я", - написала вона.

Також у листопаді 2020 Мендель висміяли за пост про не ідеального "шостого ведмедика брауні". Під фотографією випічки вона написала:

"Життя не ідеальне. Шостий ведмедик Брауні - яскравий тому доказ".

Підписники припустили, що прес-секретар говорить про шостого президента.

У квітні 2021 Мендель заявила, що "українська" російська мова є частиною культурного розмаїття України.

"Росія не є монополістом на російську мову. І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", - зазначила вона.

Також вона осоромилася, прокоментувавши повідомлення прес-секретаря посольства Великобританії в Україні Олексія Курки.

Той обурився, що видання Spectator назвало війну в Україні громадянською. Прес-секретар президента залишила під постом коментар #NoCivilWar.

За останніми даними, Мендель продовжує виконувати обов'язки прес-секретаря президента тимчасово. У майбутньому вона зосередиться на взаємодії з іноземним ЗМІ.

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Автор: Людмила Жерновська