Прес-секретар президента України Юлія Мендель вважає, що "українська" російська мова є частиною культурного розмаїття України.
Читайте такожКарантин у Києві: влада випереджає про жорсткі перевірки та штрафи для офісівПро це вона сказала в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом".
За її словами, деякі політики використовують мовне питання для організації своїх спекуляцій і конфліктів.
"Від прийнятого в розпал передвиборної гонки 2019 року закону про мову вся країна так і не заговорила українською. Зате політичні улюбленці регіонів, в яких переважно звучить російська мова, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови", - заявила Мендель.
Вона переконана, що українська мова повинна бути захищена, але "повинні бути захищені і громадяни".
"Українська мова, як і ідентичність, - це куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська, - це частина культурного розмаїття нашої країни",-з азначила прес-секретар президента.
Також Мендель заявила, що російська мова не є власністю Росії.
"Росія не є монополістом на російську мову. І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", - зазначила вона.
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