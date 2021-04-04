За її словами, деякі політики використовують питання мови для спекуляцій.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель вважає, що "українська" російська мова є частиною культурного розмаїття України.

Читайте такожКарантин у Києві: влада випереджає про жорсткі перевірки та штрафи для офісівПро це вона сказала в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом".

За її словами, деякі політики використовують мовне питання для організації своїх спекуляцій і конфліктів.

"Від прийнятого в розпал передвиборної гонки 2019 року закону про мову вся країна так і не заговорила українською. Зате політичні улюбленці регіонів, в яких переважно звучить російська мова, по всіх кутках почали розповідати про насильницьке насадження державної української мови", - заявила Мендель.

Вона переконана, що українська мова повинна бути захищена, але "повинні бути захищені і громадяни".

"Українська мова, як і ідентичність, - це куди більше явище, ніж виключно протистояння Росії. І в цьому наше поки ще неусвідомлене багатство. А російська, точніше, українська російська, - це частина культурного розмаїття нашої країни",-з азначила прес-секретар президента.

Також Мендель заявила, що російська мова не є власністю Росії.

"Росія не є монополістом на російську мову. І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є українська російська мова", - зазначила вона.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська