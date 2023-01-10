Стало відомо, які оригінальні імена для своїх новонароджених дітей обирали в Україні у 2022 році. Друге півріччя минулого року подарувало нам громадян з іменами Іскандер, Мантикора, Нектарій.
У Міністерстві юстиції України розповіли, що українці обирали не тільки традиційні імена, а ще й креативні: "сміливість та творчість українців славно проявляється у виборі рідковживаних та незвичайних імен для своїх малюків, серед яких багато оригінальних варіантів".
Креативні жіночі імена 2022 року
- Мрія,
- Луна,
- Авіталь-Азаліна,
- Мєр'єла,
- Сладіслава,
- Квіта,
- Ульпана,
- Мантикора,
- Ніколоз,
- Русаліна,
- Юнія,
- Джавеліна.
Оригінальні імена для хлопчиків, які обирали українці
- Іскандер,
- Воліслав,
- Марс,
- Велеслав,
- Ахіллес,
- Сармат,
- Світозар,
- Нимрод,
- Калеп,
- Ларс,
- Саркіс,
- Стиліан,
- Х'юго,
- Нікодим,
- Нектарій.
Користувачі мережі вже зацікавилися тим, хто ж вирішив назвати дитину "Іскандером" - на честь ОТРК з балістичними ракетами, якими РФ б'є по Україні.
Цікаві імена та прізвиська для тварин
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у 2021 році серед незвичайних імен, якими українці називали дітей, були Мадонна, Царь, Принц, Октавія та інші. У 2022 році в Україні надавали перевагу традиційним іменам. Вже з'явився список імен, які стали найпопулярнішими.
У США ж минулого року підбивали підсумки й серед тварин. Виявилося, що власники хатніх улюбленців часто обирають кумедні прізвиська, такі як Ковід або навіть Пфайзер.