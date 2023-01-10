Українці обирали не тільки традиційні імена, а ще й креативні / фото ua.depositphotos.com

Стало відомо, які оригінальні імена для своїх новонароджених дітей обирали в Україні у 2022 році. Друге півріччя минулого року подарувало нам громадян з іменами Іскандер, Мантикора, Нектарій.

У Міністерстві юстиції України розповіли, що українці обирали не тільки традиційні імена, а ще й креативні: "сміливість та творчість українців славно проявляється у виборі рідковживаних та незвичайних імен для своїх малюків, серед яких багато оригінальних варіантів".

Креативні жіночі імена 2022 року

  • Мрія,
  • Луна,
  • Авіталь-Азаліна,
  • Мєр'єла,
  • Сладіслава,
  • Квіта,
  • Ульпана,
  • Мантикора,
  • Ніколоз,
  • Русаліна,
  • Юнія,
  • Джавеліна.

Оригінальні імена для хлопчиків, які обирали українці

  • Іскандер,
  • Воліслав,
  • Марс,
  • Велеслав,
  • Ахіллес,
  • Сармат,
  • Світозар,
  • Нимрод,
  • Калеп,
  • Ларс,
  • Саркіс,
  • Стиліан,
  • Х'юго,
  • Нікодим,
  • Нектарій.

Користувачі мережі вже зацікавилися тим, хто ж вирішив назвати дитину "Іскандером" - на честь ОТРК з балістичними ракетами, якими РФ б'є по Україні.

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Цікаві імена та прізвиська для тварин

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у 2021 році серед незвичайних імен, якими українці називали дітей, були Мадонна, Царь, Принц, Октавія та інші. У 2022 році в Україні надавали перевагу традиційним іменам. Вже з'явився список імен, які стали найпопулярнішими.

У США ж минулого року підбивали підсумки й серед тварин. Виявилося, що власники хатніх улюбленців часто обирають кумедні прізвиська, такі як Ковід або навіть Пфайзер. 

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