Оригінальних імен, як виявилося, чимало, деякі з них пов'язані з повномасштабною війною.

Стало відомо, які оригінальні імена для своїх новонароджених дітей обирали в Україні у 2022 році. Друге півріччя минулого року подарувало нам громадян з іменами Іскандер, Мантикора, Нектарій.

У Міністерстві юстиції України розповіли, що українці обирали не тільки традиційні імена, а ще й креативні: "сміливість та творчість українців славно проявляється у виборі рідковживаних та незвичайних імен для своїх малюків, серед яких багато оригінальних варіантів".

Креативні жіночі імена 2022 року

Мрія,

Луна,

Авіталь-Азаліна,

Мєр'єла,

Сладіслава,

Квіта,

Ульпана,

Мантикора,

Ніколоз,

Русаліна,

Юнія,

Джавеліна.

Оригінальні імена для хлопчиків, які обирали українці

Іскандер,

Воліслав,

Марс,

Велеслав,

Ахіллес,

Сармат,

Світозар,

Нимрод,

Калеп,

Ларс,

Саркіс,

Стиліан,

Х'юго,

Нікодим,

Нектарій.

Користувачі мережі вже зацікавилися тим, хто ж вирішив назвати дитину "Іскандером" - на честь ОТРК з балістичними ракетами, якими РФ б'є по Україні.

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Цікаві імена та прізвиська для тварин

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у 2021 році серед незвичайних імен, якими українці називали дітей, були Мадонна, Царь, Принц, Октавія та інші. У 2022 році в Україні надавали перевагу традиційним іменам. Вже з'явився список імен, які стали найпопулярнішими.

У США ж минулого року підбивали підсумки й серед тварин. Виявилося, що власники хатніх улюбленців часто обирають кумедні прізвиська, такі як Ковід або навіть Пфайзер.

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