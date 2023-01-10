Виявилося, що у другому півріччі українці надавали перевагу традиційним іменам.

У Міністерстві юстиції України підбили підсумки другого півріччя минулого року та повідомили, як мешканці нашої країни називали своїх дітей. Найпопулярніші імена 2022 року - традиційні, до яких усі вже давно звикли.

"Для українців немає жодних заборон та обмежень у виборі імені для новонародженого малюка. Все частіше батьки креативно підходять до цього питання й обирають незвичні імена. Але, аналізуючи статистику останніх років, все ж таки більшість надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят", - йдеться на сторінці Міністерства у Facebook.

Найпопулярніші жіночі імена у другій половині 2022 року

Анна,

Анастасія,

Вероніка,

Софія,

Олександра,

Марія,

Вікторія,

Мілана,

Соломія,

Варвара,

Єва.

Популярні чоловічі імена у 2022 році

Артем,

Дмитро,

Іван,

Максим,

Михайло,

Данило,

Владислав,

Олександр,

Андрій.

Демографічна ситуація в Україні

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні, за прогнозами експерта, не буде бебі-буму після закінчення війни. В основному дітей в Україні народжують осмислено. Ухвалювати рішення про поповнення сім'ї будуть після підвищення рівня життя, який знизився внаслідок війни.

Відео дня

У серпні стало відомо, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ українці перетнули кордон понад 10 мільйонів разів. Однак ця статистика не дорівнює числу біженців. Влітку опитування показало, що понад 90% українців пишаються своїм громадянством. 72% опитаних ідентифікують себе як громадяни України, а 37% опитаних вважають, що за роки існування незалежної України було більше позитивного, аніж негативного.

У вересні стало відомо, що за найгіршого сценарію з України може виїхати ще до 5 мільйонів громадян. Це станеться, якщо повномасштабна війна затягнеться.

У грудні в Інституті демографії розповіли, коли може відбутися перепис населення України. Виявилося, що під час війни і одразу після її завершення перепис проводити не можна.

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