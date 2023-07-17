Сьогодні вранці Кримський міст спіймав "бавовну".

Українці "вибухнули" мемами в соцмережах після ранкової "бавовни" на Кримському мосту, в результаті яких було пошкоджено щонайменше одну опору з автомобільним полотном. Наразі рух на залізничній гілці нібито відновлено.

І Twitter, і Telegram рясніють гострими згадками про долю Кримського мосту, яка, на думку більшості користувачів, вже давно була визначена Збройними силами України, тож знесення військового об'єкта РФ є лише питанням часу.

Вибухи на Кримському мосту - найяскравіші меми

На Кримському мосту прогриміли вибухи - що відомо

Вранці 17 липня на Кримському мосту прогриміли нові вибухи. Внаслідок невідомої "бавовни" впала частина прольоту автомобільного полотна. Повідомлялося про кількох загиблих росіян, які їхали до окупованого Криму.

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Загарбники негайно перекрили рух, чим спричинили багатокілометрові затори.

Офіційно українська влада не підтверджує причетність до вибухів, хоча ЗМІ з посиланням на анонімні джерела стверджують, що це була спецоперація СБУ та ВМС України з застосуванням надводних безпілотників. Відомо, що раніше окупанти неодноразово скаржилися на атаки цих БПА.

Останнього разу вибухи на Кримському мосту гриміли у жовтні 2022 року - коли ЗСУ готувалися до звільнення Херсонської області. Тоді пропагандисти Кремля заявляли, що вибухи сталися через нібито вантажівку з вибухонебезпечними матеріалами і водієм-росіянином.

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