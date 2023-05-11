Ці ракети здатні "обманювати" ППО противника. Всього декількох Storm Shadow буде достатньо, щоб уразити Кримський міст.

Терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) "задимив" новими образами на адресу кремлівської влади на тлі передачі Україні далекобійних ракет Storm Shadow і переговорів про продовження "зернової угоди".

Бойовик сприйняв реакцію Москви на поставки нових видів високоточного озброєння для ЗСУ занадто м'якою. "А поки англійці готують для нас (а для кого ж ще? Кому вони прилетять на голову?) далекобійні крилаті ракети (з дальністю польоту до 250 км) - дивовижні люди з Кремля готуються ще на два місяці продовжити так звану "зернову угоду", - написав Гіркін.

Російському терористові ввижаються плани України нібито взяти підконтрольний РФ анклав Придністров'я "штурмом", а в самому Одеському порту - "ударні диверсійні загони", які тримають Крим у напрузі своїми "морськими і повітряними дронами".

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Наприкінці Гіркін занил про загрозу військової поразки: "А там, дивись, успішно розгорнеться "наступ" (ЗСУ - ред.) і ніякі "угоди" з придурошними кремлівськими дідусями будуть вже і не потрібні - Одеса і її комунікації вже і так будуть в безпеці".

Storm Shadow в Україні - що відомо

11 травня 2023 року міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow з анонсованою дальністю не менш як 250 км.

Водночас ще кілька днів тому в мережі з'явилася інформація тільки про наміри Лондона закупити певну кількість далекобійних ракет для України. З цією метою Британія шукала відповідні компанії.

Storm Shadow - можливості, куди дістануть

Крилаті ракети Storm Shadow здатні "обманювати" ППО противника завдяки низьковисотному польоту. Ракета, по суті, програмується на землі. Для того, щоб вона вразила ціль, її треба підняти в повітря і направити в напрямку цієї цілі. Решту зробить сама ракета.

Крім уміння обходити ППО ворога, Storm Shadow також є захищеною від дій різноманітних радіоелектронних систем придушення противника.

Експерти відзначають, що всього кількох Storm Shadow буде достатньо, щоб уразити Кримський міст.

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