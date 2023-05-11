Терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) "задимив" новими образами на адресу кремлівської влади на тлі передачі Україні далекобійних ракет Storm Shadow і переговорів про продовження "зернової угоди".
Бойовик сприйняв реакцію Москви на поставки нових видів високоточного озброєння для ЗСУ занадто м'якою. "А поки англійці готують для нас (а для кого ж ще? Кому вони прилетять на голову?) далекобійні крилаті ракети (з дальністю польоту до 250 км) - дивовижні люди з Кремля готуються ще на два місяці продовжити так звану "зернову угоду", - написав Гіркін.
Російському терористові ввижаються плани України нібито взяти підконтрольний РФ анклав Придністров'я "штурмом", а в самому Одеському порту - "ударні диверсійні загони", які тримають Крим у напрузі своїми "морськими і повітряними дронами".
Наприкінці Гіркін занил про загрозу військової поразки: "А там, дивись, успішно розгорнеться "наступ" (ЗСУ - ред.) і ніякі "угоди" з придурошними кремлівськими дідусями будуть вже і не потрібні - Одеса і її комунікації вже і так будуть в безпеці".
Storm Shadow в Україні - що відомо
11 травня 2023 року міністр оборони Великої Британії Бен Воллес підтвердив передачу Україні далекобійних крилатих ракет Storm Shadow з анонсованою дальністю не менш як 250 км.
Водночас ще кілька днів тому в мережі з'явилася інформація тільки про наміри Лондона закупити певну кількість далекобійних ракет для України. З цією метою Британія шукала відповідні компанії.
Storm Shadow - можливості, куди дістануть
Крилаті ракети Storm Shadow здатні "обманювати" ППО противника завдяки низьковисотному польоту. Ракета, по суті, програмується на землі. Для того, щоб вона вразила ціль, її треба підняти в повітря і направити в напрямку цієї цілі. Решту зробить сама ракета.
Крім уміння обходити ППО ворога, Storm Shadow також є захищеною від дій різноманітних радіоелектронних систем придушення противника.
Експерти відзначають, що всього кількох Storm Shadow буде достатньо, щоб уразити Кримський міст.