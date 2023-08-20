Собака живе на лівому березі тимчасово окупованої частини Херсонської області й знімає стрес від присутності росіян смачними кавунами.

На Лівому березі тимчасово окупованих територій Херсонської області місцевий пес знімає стрес від присутності окупантів, поїдаючи кавуни.

Відео з собакою-ласункою показала місцева журналістка ТСН. За її словами, українці тримаються та чекають прориву української армії, хоча морально та матеріально з кожним днем стає все тяжче жити в окупації ворога.

"Щось вже й кавуни перезрівають, а все без змін", - кажуть вони.

Але надія є, тому люди засіяли на городах побільше кавунів, щоб пригостити ЗСУ знаменитим херсонським плодом при першій нагоді. А поки що, під носом ворога під'їдає кавун незламна українська собака.

Секрет смачного кавуна від УНІАН

Нагадаємо, раніше УНІАН поділився секретом про те, як правильно вибрати солодкий й не перезрілий кавун. Ця ягода дуже смачна, але водночас підступна, адже може містити багато нітратів. Детально про правильний вибір й коли можна купити кавун, читайте в матеріалі.

ЗСУ можуть використати F-16 для просування на півдні

Як відомо, сьогодні армія РФ влаштувала "кроваву добу" місцевим у Херсонській області й реалізувала 77 обстрілів. Тим часом уряди Нідерландів та Данії першими з партнерів України оголосили про передачу винищувачів F-16. На думку військового експерта Defence Express Івана Киричевського, ЗСУ можуть використати цю силу для прикриття просування на півдні України.

Вас також можуть зацікавити новини: