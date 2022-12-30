Однак це не врятувало його від удару дроном.

Російський окупант вигадав хитру схему, як утекти від українського дрона.

На опублікованому військовими ЗСУ відео видно, як загарбник спершу вдав мертвого – якийсь час просто лежав на землі, не рухаючись. Однак це не врятувало його від удару дроном.

Після "прильоту" окупант негайно піднявся і почав тікати. Проте наступної миті, боячись за власні кінцівки, росіянин знову приліг.

Відео дня

Такий трюк російський терорист повторював ще кілька разів. Весь шлях його супроводжував дрон ЗСУ.

Втрати Росії у війні з Україною – актуальне

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "відправили до пекла" вже 105 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. Найбільший "врожай" українські бійці зібрали на Лиманському і Бахмутському напрямках.

На думку військового оглядача Олександра Коваленка, до лютого 2023 року ресурс часткової мобілізації РФ себе повністю вичерпає.

Крім того, внаслідок вчорашнього удару українських військ по ворожих позиціях поблизу Бердянська Запорізької області ліквідовано десятки окупантів.

Також в мережі просочилася інформація про ліквідованих російських військових на авіабазі в Енгельсі.

Вас також можуть зацікавити новини: