Захисники України знищили вчора 58 крилатих ракет і 23 російських БПЛА.

Українські військові за минулу добу, 29 грудня, ліквідували ще близько 690 російських окупантів. Також ЗСУ знищили десятки одиниць різної техніки, у тому числі крилаті ракети.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 30 грудня орієнтовно склали 105250 осіб. Про це повідомляє Генерального штабу Збройних сил України.

Також Сили оборони України знищили 3026 танків (+8 за добу); 6059 бойових броньованих машин (+12); 2010 артилерійських систем (+6); 4683 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн (+8); а також 180 одиниць спеціальної техніки (+1).

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Окрім цього, з початку повномасштабного вторгнення нашими військовими було знищено 423 одиниці реактивних систем залпвого вогню; 212 засобів протиповітряної оборони; 283 літаки і 268 гелікоптерів; 16 кораблів і катерів.

Також, ЗСУ з 24 лютого збили 711 крилатих ракет (+58 за минулу добу) і 1740 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+23 за добу).

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках", - зазначили в Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, втрати Росії в Україні знову зросли. Унаслідок удару українських військ по ворожих позиціях поблизу Бердянська Запорізької області ліквідовані десятки окупантів.

Такод відомо, що минулої доби Збройні сили України уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів російських окупантів. Зокрема, авіація Сил оборони минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

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