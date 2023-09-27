Жінка стверджує, що для комфортного сну чоловік та дружина мають вкриватися різними ковдрами.

У TikTok стало вірусним відео, на якому Еріка Дауді розповідає про незвичайний підхід до сну і стверджує, що "скандинавський" метод сну може врятувати шлюб.

У відео, опублікованому в TikTok, яке вже переглянули понад 3,9 мільйона разів, Еріка пояснює: "Отже, в Копенгагені я жодного разу не спала з однією пуховою ковдрою — це завжди два близнюки. І ми так добре спимо".

Далі вона розповіла своїм підписникам, що витончений трюк з пуховими ковдрами означає, що ніхто не буде битися за ковдри. "Нікому не буває занадто спекотно або занадто холодно. Це просто приголомшливо!",- додала Еріка.

Жінка також розповіла, що вирішила використати скандинавську естетику у своїй спальні, замінивши білі простирадла на веселі кольори та обравши розкішну лляну тканину - так само, як це роблять у Копенгагені.

Пост Еріки був швидко завалений коментарями її 195 тисяч передплатників. "Я не усвідомлював, що вже сплю за Копенгагенським методом, і ми це любимо!",- написав один з підписників. "Мій чоловік з Німеччини, і ми завжди так робили", - написала ще одна підписниця.

Секрет здорового сну

У вересні 2023 року УНІАН писав про те, що лікар назвав маловідомий трюк, що допомагає швидше заснути.

Лікар прокоментував популярні відео, що показують масаж точок за вухами. Це має "запустити вашу парасимпатичну нервову систему, сприяючи розслабленню, зменшенню тривоги та полегшенню сну".

Оксфордський нейробіолог поділився секретами щодо поліпшення сну та пам'яті. Він дав кілька ефективних порад тим, хто хоче тримати пам'ять у хорошій формі.

Чи можна дрімати вдень: вчені розкрили нові факти про користь цієї звички. Є мінімум 5 факторів, на які людина може вплинути в своєму організмі за рахунок короткочасної дрімоти.

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