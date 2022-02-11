Дизайнер Анна Андрійчук і музикант Олексій Завгородній розлучилися в 2021 році.

У 2021 році чутки про те, що учасник групи MOZGI Позитив розлучається зі своєю дружиною Ганною Андрійчук підтвердилися. Для обох партнерів це розставання було важким.

Зараз дизайнер Анна Андрійчук розповіла, як вони з Олексієм намагалися врятувати шлюб.

В інтерв'ю програмі ЖВЛ Анна розповіла, що передумови до розлучення з'явилися ще кілька років тому. Тоді подружжя вирішило вжити якихось заходів і на час роз'їхалися. Проте, це не дало бажаного результату-шлюб зберегти не вдалося. Зате обидва партнери зрозуміли - їм добре окремо.

"Ми були разом, але жили в різних місцях. У нас був новий період. Ми їздили відпочивати разом. Проводили разом час. Просто поживши деякий час окремо, ми зрозуміли, що краще бути щасливими окремо. Ми з ним зустрілися, багато плакали. Але ми розуміли, що нам потрібно відпускати один одного", — поділилася Анна.

Андрійчук також прокоментувала чутки про те, що подружжя вирішило розійтися нібито через зраду позитиву. Подейкували, що він був невірний своїй дружині під час репетицій на проекті "Танці з зірками" - нібито ходив наліво до своєї партнерки Юлії Сахневич. Однак Анна запевняє-це всього лише чутки. Насправді ж вони просто "переросли один одного" і вирішили йти своїми дорогами.

"Просто у нас стали різні інтереси, ми переросли один одного. Тому захотілося вже кожному йти в свої якісь ніші", - пояснила Андрійчук.

Зараз Анна не приховує - іноді перетинається з колишнім чоловіком. Минуло ще не так багато часу, проте до теми розлучення вона вже ставиться більш спокійно, залишилася з Позитивом в приятельських відносинах.

Нові відносини починати поки не намагалася, але вже готова до них. Незважаючи на те, що після розлучення з Олексієм Завгороднім Анна так і не сходила жодного разу на побачення, в планах все ж впустити в своє серце нову любов.

"У мене є прекрасний будинок, є прекрасний бізнес, є сім'я, Друзі, собачка. У мене все класно, все добре. І тільки зараз на 103 відсотки Я розумію, що вже готова до відносин. Моє серце відкрите", - поділилася Анна.

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