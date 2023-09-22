Він дав кілька ефективних порад тим, хто хоче тримати пам'ять у хорошій формі.

Сон і пам'ять нерозривно пов'язані і, за даними вчених, людська пам'ять неймовірно чутлива навіть до короткочасного позбавлення сну.

Як зазначив професор когнітивної нейронауки Оксфордського університету Бернхард Старесіна, роль хорошого сну для когнітивної працездатності неможливо переоцінити, передає Newsweek. Він поділився кількома порадами, які допоможуть поліпшити якість сну і пам'яті. Перше, що він відзначив, це денний сон. Він здатний прекрасно покращувати пам'ять.

Старесіна розповів, що намагається спати по сім-вісім годин щоночі, але крім цього є ще кілька секретів.

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"Фізичні вправи покращують розумові здібності, в тому числі пам'ять", - сказав Старесіна, уточнивши, що досить регулярних фізичних вправ, щоб розігнати кров.

"Ще я намагаюся уникати оброблених продуктів в цілому і, особливо, уникати важкої їжі ввечері, оскільки вони погіршують якість сну", - поділився секретом фахівець.

Також нейробіолог назвав ще один фактор способу життя, який може серйозно вплинути на сон - це час, проведений перед екраном. "Уникайте екранного часу перед сном, оскільки доведено, що це має згубні наслідки для якості сну і, отже, для пам'яті", - розповів він.

Крім усього цього, як зазначив нейробіолог, важливо тренувати пам'ять. "Пам'ять підпорядковується принципу "використовуй або втратиш". Регулярне тренування пам'яті, наприклад, спроба запам'ятати список покупок або новий номер телефону, допомагає, а також краще менше покладатися на телефони для навігації. Тобто, чим більше зусиль ви докладете, тим довше збережеться ваша пам'ять", - пояснив фахівець.

Для полегшення запам'ятовування, фахівець порадив конкретну інформацію пов'язати з іншими спогадами або відчуттями.

"Більшість спогадів носять асоціативний характер. Таким чином, чим краще ви зможете вплести нову інформацію у вже існуючу базу знань, тим більша ймовірність, що вона приживеться... Використання якомога більшої кількості органів чуття при вивченні нової інформації дуже корисно. Це полегшить процес згадування тієї чи іншої інформації", - зазначив фахівець.

"На мою думку, цікавість, читання, спілкування та подорожі ефективніші для підтримки когнітивної працездатності протягом усього життя", - підсумував він.

Як поганий сн позначається на здоров'ї

Науковці вже давно заявили, що нестача сну дуже негативно впливає як на фізичний, так і на психологічний стан людини. А постійне недосипання здатне викликати цілий ряд проблем зі здоров'ям.

Фахівці зазначили, що люди, які відчувають регуляну нестачу сну, стають дратівливими, нервовими і агресивними, а ще нездатними що-небудь запам'ятовувати і виконувати досить добре розумову роботу.

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