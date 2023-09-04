Є мінімум 5 чинників, на які людина може вплинути у своєму організмі за рахунок короткочасної дрімоти.

Вчені навели щонайменше 5 корисних змін для організму, на які здатний вплинути короткочасний сон вдень.

Зокрема, подібна звичка дрімати може покращити розумову роботу та пам’ять, а також покращити пильність, увагу та швидкість реакції, йдеться в дослідженні, опублікованому на Sciencealert.

За словами вченої, яка має освіту у сфері медицину сну та являється спеціалістом з орофаціального болю (болю, який виникає в зоні обличчя), йдеться про сон з інтервалом від 20 до 30 хвилин.

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Він здатний суттєво вплинути на креативність вашого мозку, тому деякі компанії свого часу навіть запровадили в офісах спеціальні кімнати для сну, щоб дозволити у такий спосіб співробітникам ефективніше розв'язвути робочі задачі.

Як відомо, мозок під час сну займається обробкою інформації, яку людина отримала протягом дня. Тож короткочасні перерви на сон здатні врешті зробити вас більш сконцентрованими та дозволити швидше засвоювати ті чи інші навички. Як приклад, вчені наводять гру в гольф або гру на музичному інструменті. Відповідні знання мозок якраз остаточно "вивчає" під час сну.

Також перерви на денний сон здатні допомогти організму впоратися з рівнем стресу. На користь цього свідчить один з експериментів. В учасників дослідження перерва на 20-хвилинний сон значно вплинула на загальний стан настрою. Водночас більш тривала дрімота у понад 30 хв на таке не здатна. В цьому випадку вчені не виявили ніяких впливів на відчуття "щастя".

Також серед впливів на здоров'я вчені згадують про зниження ризиків серцево-судинних захворювань.

"Якщо ми не спимо довше, ніж маємо, у нашому тілі накопичуються певні хімічні речовини", - згадується у дослідженні.

Їх можна знизити за рахунок короткочасного сну вдень: він призведе до нормалізації артеріального тиску та частоти серцевих скорочень. Для деяких людей цей спосіб дійсно є дуже ефективним, згадується в матеріалі.

Водночас не всі люди можуть так просто й легко заснути вдень, навіть якщо відчувають втому. Вчені радять спробувати розслабитися за рахунок приємної спокійної музики. Це також може спрацювати ввечері, якщо ви не можете заспокоїтися після бурхливого дня.

Зазначається, що багато людей насправді переоцінюють час, який реально проспав їхній організм.

Також згадується кілька негативних чинників, які можуть з'явитися від дрімоти у понад 30 хв: це поява млявості, дезорієнтація, яку можна відчути після довго сну. Чим довше людина проспить, тим сильніший буде ефект.

Хоча часто з негативними наслідками від такої дрімоти можна впоратися за рахунок кави (загалом напоїв, що містять кофеїн), ліпше все ж давати нормально висипатися організму вночі та дозволяти собі дрімати вдень не довше, аніж 30 хвилин.

Іноді звичка підтримувати бадьорість за рахунок кофеїну може призвести до кофеїнозалежності й врешті до розладів сну та безсоння.

В цьому контексті довгий післяобідній сон також може вплину негативно на організм. Зокрема, похилі людин (віком від 60 років і старше) можуть власноруч збільшити для себе ризик серцево-судинних проблем, дрімаючи більше ніж годину після обіду. Йдеться також про ймовірність збільшення таких ризиків, як підвищення артеріального тиску, високого рівня цукру в крові, надлишку жиру навколо талії та аномального рівня холестерину або тригліцеридів.

"Причина цього явища здебільшого невідома. Літні люди, як правило, дрімають частіше, ніж молоді, частково через те, що нічний сон у них більше порушений", - підмічають вчені.

Ймовірно, ця проблема пов'язана з певними болісними відчуттями, які мають люди похилого віку чи іншими факторами, які не дозволяють людям у віці швидко заснути ввечері.

Для нормалізації сну вчені радять:

Не відмовляти собі в бажання подрімати в першій половині дня, але не довше 30 хв;

старатися раніше вставати вранці, оскільки це має вплив на енерговитрати організму і спонукатиме раніше заснути ввечері, а також в цілому дотримуватися конкретного графіку сну для свого організму;

не зловживати кофеїном, а ліпше потурбуватися, щоб ваш організм відпочив за рахунок сну.

"Зрештою, дрімота повинна доповнювати режим здорового сну, а не служити заміною достатнього нічного відпочинку. Збалансований підхід до сну може сприяти більш енергійному, зосередженому та витривалому життю", - резюмують фахівці.

Правильний сон може допомогти спалити жир в організмі

Нагадаємо, раніше ми розповіли про ще один корисний вплив здорового сну на наш організм. Вчені вивели потрібну норму годин, яку має спати людина вночі для нормальної роботи метаболізму та спалення жиру. Провідні дієтологи вказали на мінімальну норму, якої мало хто реально притримується. Ця порада може стати вашим "золотим білетом" на шляху втрати ваги.

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