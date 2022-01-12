​​​​​​​Поки глава уряду викладав сухі цифри, бадьорий жіночий голос за кадром почав говорити в мікрофон, ймовірно забувши його вимкнути.

У середу, 12 січня, оновлений телеканал "Рада", який транслює в прямому ефірі робочі засідання уряду, знову осоромився. Прямо під час доповіді прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, закадровий голос диктора заглушив його дитячою лічилкою про зайчика.

Читайте також"Раптово помер": на телеканалі Рада випадково "поховали" Стефанчука (відео)Поки глава уряду викладав сухі цифри, Бадьорий жіночий голос за кадром почав говорити в мікрофон, ймовірно забувши його вимкнути. Диктор спочатку запропонувала засунути назад щось, що було витягнуто до цього. Про що саме йшла мова, в прямий ефір інформація надійти не встигла.

Далі жінка перейшла до дитячої лічилки про зайчика.

"Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик погулять...",- звучить на фоні розміреної промови Шмигаля всім відома лічилка для малюків.

Нагадаємо, УНІАН напередодні повідомляв, що диктори телеканалу "Рада" буквально "поховали" спікера парламенту Руслана Стефанчука. Живий і здоровий політик відреагував на конфуз з доброю іронією.

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