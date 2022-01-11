Кадр вибудували так, що напис "раптово помер" опинився прямо під фото спікера українського парламенту.

Курйозний випадок стався в ефірі парламентського телеканалу Рада. Під час повідомлення про смерть голови Європарламенту Давида Сассолі показали фото спікера Верховної ради Руслана Стефанчука, прикріпивши знизу напис "раптово помер".

Про це стало відомо з прямої трансляції на YouTube-каналі "Ради".

Так, на екрані показали повідомлення про смерть Сассолі: "Пішов з життя справжній друг України, президент Європарламенту, Давид-Марія Сассолі. Під час російської ескалації на кордонах України навесні 2021 року він закликав Російську Федерацію зробити крок назад. А також неодноразово наполягав на санкціях проти Росії та Білорусі. Висловлюю щире співчуття рідним, близьким і всім друзям. Вічна пам'ять".

При цьому замість фото голови Європарламенту показали фото спікера парламенту Руслана Стефанчука. Кадр вибудували так, що напис "раптово помер" опинився прямо під фото спікера українського парламенту.

Курйози на телеканалі Рада

16 грудня народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко увірвався в студію, з якої ведеться прямий ефір телеканалу "Рада", де виникла словесна перепалка з народним депутатом від "Слуги народу" Данилом Гетманцевим.

Пізніше у прямому ефірі телеканалу сталася перепалка між ведучим-відомим блогером Сергієм Івановим і нардепом від проросійської ОПЗЖ Олександром Качним.

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