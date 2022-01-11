У відповідь на курйоз спікер парламенту опублікував кліп на пісню групи "Чайф".

Спікер Верховної ради Руслан Стефанчук відреагував на курйозний випадок, який стався в ефірі парламентського телеканалу Рада.

Так, в ефірі телеканалу випадково показали фото Стефанчука з дописом "раптово помер". Сам Стефанчук із гумором відповів журналістам на своїй сторінці у Facebook.

Спікер парламенту опублікував кліп на пісню групи "Чайф" під назвою "Не спіши нас ховати" і зазначив, що присвячує пост телеканалу "Рада".

У коментарях підтримали жарт спікера. "Почуття гумору підтверджує, що живий:) і слава Богу:)", "Суперова реакція!!!", "Руслане Олексійовичу, рівень...", - пишуть користувачі.

Читайте такожПорошенко увірвався в прямий ефір каналу "Рада": відбулася перепалка зі "слугою народу" (відео)Нагадаємо, що під час курйозного інциденту канал транслював повідомлення Стефанчука про смерть Сассолі: "Пішов з життя справжній друг України, президент Європарламенту, Давид-Марія Сассолі. Під час російської ескалації на кордонах України навесні 2021 року він закликав Російську Федерацію зробити крок назад. А також неодноразово наполягав на санкціях проти Росії та Білорусі. Висловлюю щире співчуття рідним, близьким і всім друзям. Вічна пам'ять".

При цьому замість фото голови Європарламенту показали фото Стефанчука. У кадрі напис "раптово помер" опинився прямо під фото спікера українського парламенту.

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