Ідею підтримали 142 особи.

На сайті президента Володимира Зеленського з'явилася петиція з закликом призначити скандального народного депутата Миколу Тищенка послом в Королівство Таїланд.

Петицію опублікували на сайті голови держави у п'ятницу, 27 січня. Наразі вона отримала 142 голоси з 25000 необхідних. Автор відзначив "титанічну роботу", яку провів Тищенко у Таїланді.

"Зважаючи на те, що (згідно даних з відкритих джерел) у Королівстві Таїланд зараз перебуває близько 2000 українців, яких "забули від слова зовсім" і відсутність посла України у Таїланді, а також обсяг титанічної роботи, яку проводив і проводить особисто народний депутат Тищенко (причому один, без своєї родини) припускаю, що було б справедливо надати можливість народному депутату Тищенко нарешті возз'єднатися зі своєю сім'єю і особисто допомогти тим 2000 людей, яких держава кинула напризволяще під палючим сонцем Таїланду", - йдеться у тексті петиції.

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Скандал навколо Тищенка

Вчора стало відомо, що Микола Тищенко перебуває у Таїланді, де збирається провести зустріч з українською громадою.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не відряджав його за кордон. Нагадаємо, що днями Кабмін заборонив чиновникам виїжджати без поважних причин.

Одразу після цього у "Слузі народу" заявили, що виключають Тищенка з фракції.

Згодом у мережі опублікували скриншоти повідомлень, які нардеп писав своїм колегам. Зокрема, він заявив, що перебуває у Таїланді без сім'ї та проводить "титанічну роботу". Також він написав, що там перебуває 2 тисячі українців, про яких забули.

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