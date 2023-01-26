У листуваннях парламентар виправдовував свою поїздку в Таїланд.

Нардеп Микола Тищенко, якого сьогодні виключили зі "Слуги народу", заспамив чати з колегами подробицями своєї нібито робочої поїздки в Таїланд.

Деталі з'явилися у Telegram нардеп Олексій Гончаренко. Скріншоти листування опублікувала й Українська правда.

"Я тут сам, без сім’ї, проїздом на кілька днів", - почав Тищенко. У листуваннях парламентар виправдовував свою поїздку в Таїланд, де, за його словами, він проводить "титанічну роботу".

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Депутат заперечив, що "купається в морі", натомість заявив, що керівництво "Слуги народу" обізнане у всіх його "пересуваннях". Далі Тищенко поскаржився, що фракція нібито сама зобов’язала нардепів "пахати 24/7".

За його словами, у Таїланді нібито аж кілька тисяч українців, про яких "забули". Як доказ свого "робочого візиту" Тищенко скинув світлину з членами королівської сім’ї.

Тищенко в Таїланді – що відомо про новий скандал

26 січня стало відомо про заплановану зустріч Миколи Тищенка з українською громадою у Таїланді. При цьому закордонну "робочу" поїздку нардеп ніде не анонсував.

У "Слузі народу" розібралися з депутатом оперативно – виключили його з фракції. Спікер Ради Руслан Стефанчук, своєю чергою, заявив, що не відряджав Тищенка за кордон.

Микола Тищенко – скандали з участю депутата

"Слуга" Микола Тищенко неодноразово ставав фігурантом гучних політичних скандалів в Україні. Вже під час повномасштабної війни, у червні 2022-го, Тищенко засвітився на вечірці у Чехії.

До великої війни, у 2021-му, ресторан Тищенка "Велюр" спіймали на порушенні карантину. Як з’ясували ЗМІ, заклад нардепа приймав "елітних" клієнтів у нічний час. Тоді усі кав’ярні та ресторани працювали обмежений час, щоби запобігти поширенню COVID-19.

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