За допомогою тварини чоловік кілька разів атакував суперника.

У Ріо-де-Жанейро чоловік відбився від опонентів маленьким крокодилом, який був поруч.

На відео звернуло увагу видання Daily Mail.

Інцидент стався на пляжі Макумба. На записі видно, як один з чоловіків взяв в руку каймана (рід плазунів сімейства алігаторових), аби дати відсіч супернику. За допомогою тварини він кілька разів атакував суперника. За всім цим спостерігала собака, яка бігала навколо.

У підсумку чоловіків розняв рятувальник. Тільки після цього бразилець відпустив рептилію. Пізніше каймана зловили пожежники і випустили в міському парку.

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Нагадаємо, у Новій Зеландії на пляжі Паунуї 60-річний серфер Нік Міноуг врятувався під час нападу великої білої акули, вдаривши її кулаком і вилаявши.

За його словами, під час нападу акула затиснула зубами частину його дошки для серфінгу. Пенсіонер знав, що захистити себе від акули можна, вдаривши її по очах і носі. Він вилаяв хижака, а потім розмахнувся і вдарив у напрямку очей, але промахнувся.

Нік не здався і ще раз повторив свої дії. Спроба була вдалою: чоловік зміг відігнати хижака. Серфер відбувся незначними порізами і успішно дістався до берега.

Автор: Денис Прядко