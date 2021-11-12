Жінка дуже емоційно відреагувала на зауваження.

У Подільському районі Києва місцевий житель власним коштом відремонтував частину дороги, залатавши дірки в асфальті. Але одній жінці це не сподобалося.

Про інцидент повідомив Telegram-канал "Київ Оперативний" та опублікував відео.

Читайте також"Портал у підземелля": у мережі показали відео масштабної НП у центрі Києва"На в'їзді в ЖК "Ліпінка" один з мешканців власним коштом залатав дірки в асфальті. Прийшла якась жінка і почала розповідати, що це спеціальні ями, щоб авто не їздили швидко, тому що вона не може виїхати з двору", — йдеться в повідомленні.

Обурена жінка взяла в руки лопату і лом і розгребла укладений асфальт.

Чоловік запитав у неї: "Вам це заважає?". На що жінка відреагувала дуже емоційно, вона почала кричати й говорити: "Мені це не те, що заважає. Тут були "лежачі поліцейські"!".

Раніше на Луганщині знайшли незвичайний спосіб для розв'язання проблем з ямами на дорогах. В Сєвєродонецьку вибоїну заклали зліпками щелеп.

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Автор: Ольга Робейко