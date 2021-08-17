Директорці підрядної організації оголосили про підозру.

У Києві слідчі поліції задокументували факт розкрадання 1,3 млн грн, виділених на капітальний ремонт асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів у Солом’янському районі.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що працівниками Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації було укладено договори з підприємством щодо капітального ремонту асфальтового покриття на території району, за результатами якого сторонами договору були складені акти виконаних робіт. Згодом з’ясувалось, що директоркою підрядної організації до даних актів були внесені відомості із завищенням обсягів та вартості виконаних робіт. В результаті сума збитків, завданих державному бюджету, становить майже 1,3 мільйона гривень.

На даний час повідомлено про підозру 44-річній киянці у скоєнні злочину, передбаченому ч. 5 ст. 191 (Розтрата чужого майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. За скоєне їй загрожує до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

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Автор: Дмитро Захаров