Парламент затвердив зміни до Закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік".

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект, який передбачає виділення додаткових 19 млрд грн "Укравтодору" на ремонт доріг з державного бюджету на 2021 рік у рамках реалізації проекту "Велике будівництво".

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект "Про внесення змін до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (щодо реалізації інфраструктурних проектів та розвитку об'єктів соціально-культурної сфери)" (№6298) проголосували 242 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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Спочатку даним законопроектом пропонувалося збільшити доходи держбюджету на 2,5 млрд грн та спрямувати ці кошти "Укравтодору" на будівництво та ремонт автошляхів (1 млрд грн), на збільшення субвенцій місцевим бюджетам на ремонт та будівництво комунальних доріг (1 млрд грн), а також формування статутного капіталу національного авіаперевізника (500 млн грн).

Проте, до другого читання, доходи та видатки держбюджету було збільшено вже на 48,65 млрд грн, з яких 19,25 млрд грн додатково виділили "Укравтодору", на субвенцію місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці у тарифах спрямували 26,9 млрд грн.

Держбюджет на 2022 рік:

Верховна Рада 2 листопада 2021 року ухвалила в першому читанні законопроект "Про Державний бюджет України на 2022 рік".

Згідно з прийнятим документом, доходи держбюджету були передбачені на рівні 1,267 трлн грн, витрати - 1,442 трлн грн. Дефіцит бюджету-3,5% валового внутрішнього продукту (ВВП), що становить 188 млрд грн.

Зростання економіки очікується на рівні 3,8%. На обслуговування держборгу закладено 181,4 млрд грн, погашення - 393,3 млрд грн. Середньомісячна зарплата складе 15 тис. 300 грн. Споживча інфляція досягне 6,2%. Середньорічний курс закладено на рівні 28,6 грн за долар.

1 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України збільшив дохідну та видаткову частини державного бюджету на 2022 рік в редакції законопроекту №6000 до другого читання на 55 млрд грн (до 1,322 трлн грн) і 55,5 млрд грн (до 1,521 трлн грн) відповідно.

1 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України в доопрацьованому до другого читання законопроекту про державний бюджет на 2022 рік збільшив фінансування Державного дорожнього фонду на 4,2 млрд грн – до 86 млрд грн.

2 грудня 2021 року Рада ухвалила закон про держбюджет-2022.

Автор: Богдан Слуцький