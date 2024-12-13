Якщо ваш улюбленець надмірно збуджений, варто застосувати метод "ручної мішені".

Дуже приємно спостерігати за тим, як радіє ваш собака, коли бачить людей, які приходять у гості. Втім, більшість господарів віддають перевагу більш поміркованій поведінця улюбленця, пише Pets Radar.

Якщо ваш собака настільки схвильований та надмірно збуджений, що підстрибує, вітаючись з людьми, це може бути не надто весело і навіть небезпечно, якщо це людина похилого віку або маленька дитина.

Експертка-дресирувальниця Джуліана ДеВіллемс, власниця і головна тренерка JW Dog Training & Behavior рекомендує відволікти собаку - "обдуривши" її. Наприклад, можна зробити жест рукою, наче ви їй щось пропонуєте.

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"Собаки перебувають у надмірному збудженні під час регулярних привітань з друзями чи незнайомими людьми. Побудова передбачуваності за допомогою "ручної мішені", коли вони кажуть "Привіт", може допомогти", - радить фахівчиня.

За її словами, використовувати "ручну мішень" можна для будь-яких ситуацій: від привітання до сідання в машину чи стрибків на диван. Поки ви "навчаєтесь" не стрибати на гостей та друзів, варто пояснити їм, що ви намагаєтеся перешкодити таким проявам собачої любові.

Інші поради щодо догляду за собаками

Як повідомляв УНІАН, експерт пояснив, як насправді зупинити гавкіт собаки. За словами фахівця, у таких випадках розмова із твариною може бути марною.

Також мі писали, як правильно вигулювати собаку. Ніколи не смикайте повідець, коли ваш собака тягне, радять фахівці.

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