Ми будемо правити країною найближчі п'ять років, заявив Ердоган.

Кандидат у президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вже оголосив про свою перемогу на виборах і присвятив своїм прихильникам пісню.

На опублікованих кадрах Ердоган з автобуса звернувся до прихильників у рідному районі Стамбула та подякував усім, хто брав участь у виборах: "Другий тур президентских виборів ми завершили за підтримки народу".

Політик виконав на честь своєї, як він стверджує, перемоги пісню. "Ми будемо правити країною найближчі п'ять років", - циитує його BBC.

Вибори у Туреччині - головне

Хоча остаточних результатів ще немає, перші результати показують, що президент Туреччини Ердоган може продовжити своє правління до третього десятиліття.

Офіційні результати показують, що Ердоган приблизно на 4% випереджає свого суперника Кемаля Киличдароглу за більшістю підрахованих голосів.

Президентські та парламентські вибори у Туреччині називають історичними, оскільки вперше за 20 років правління Ердогана в опозиційного кандидата Кемаля Киличдароглу з'явився шанс на успіх.

Напередодні голосування Ердоган кілька разів ставав фігурантом скандалів. Наприклад, турецька опозиція звинуватила його у небажанні передати владу мирним шляхом у разі програшу, заявивши при цьому про втручання Росії.

Крім того, Ердоган у день виборів роздавав гроші дітям як подарунок, що, на думку спостерігачів, все ж не є підкупом, оскільки у дітей немає права голосу на виборах.

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