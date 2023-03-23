До середини століття страждати від нестачі води будуть не тільки пустельні регіони планети.

На людство насувається глобальна водна криза, яка може "вийти з-під контролю" через зростання споживання води і кліматичну кризу. Про це йдеться в доповіді ООН, приуроченій до конференції з водних ресурсів у Нью-Йорку.

Згідно з підрахунками експертів, протягом останніх 40 років споживання води в світі зростає на 1% на рік, що пов'язано зі зростанням населення планети і зміною моделей споживання.

Прогнози аналітиків показують, що до 2050 року в містах нестачу води будуть відчувати близько 2,4 мільярда чоловік, що вдвічі вище, ніж було ще кілька років тому. При цьому потреба міст у воді до середини століття зросте на 80%.

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При цьому основним споживачем води залишається сільське господарство, на яке припадає 70% світового споживання.

Експерти вважають, що в першу чергу водна криза вдарить по Близькому Сходу і регіону Сахеля (південні околиці Сахари) в Африці, де води не вистачає вже зараз. Але дефіцит води почнеться також в тих регіонах, які сьогодні таких проблем не мають – Центральна Африка, Східна Азія і Південна Америка.

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