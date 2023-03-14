Глобальне потепління веде до збільшення інтенсивності посух і повеней по всьому світу.

Нове дослідження NASA показало, що світу загрожує посилення погодних катаклізмів: посухи і повені будуть все більш інтенсивними й частими, повідомляє CNN.

Згідно з дослідженням, інтенсивність стихійних лих у всьому світі, від тривалих посух до сильних повеней, збільшилася за останні два десятиліття, оскільки глобальні температури піднялися до рекордних рівнів.

Провідний автор дослідження та гідролог NASA Метью Роделл вивчив супутникові дані за 20 років з 2002 по 2021 рік та проаналізував розмір, тривалість та тяжкість погодних катаклізмів - наскільки вони вологіші чи сухіші, ніж зазвичай.

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У ході дослідження було виявлено 505 екстремально вологих явищ і 551 екстремально посушливе явище. Приблизно 70% з них тривали шість місяців або менше, а близько 10% - понад рік.

Вчені виявили, що інтенсивність і частота цих екстремальних подій зросла з 2015 року, коли почалася тенденція до рекордно теплих років.

"По мірі того, як світ нагрівається, ми побачимо більшу глобальну інтенсивність усіх вологих і посушливих явищ, а це означає, що вони будуть частішими, масштабнішими та серйознішими в цілому", - каже дослідник.

Як повідомляється, вчені ООН також недавно прийшли до висновку, що зі зміною клімату, посухи, які могли траплятися тільки раз в 10 років або близько того, тепер трапляються на 70% частіше; тоді як проливні дощі, які раніше траплялися раз на 10 років, тепер трапляються на 30% частіше.

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