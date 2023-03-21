Містянам радять уникати фізичної активності на вулиці та не провітрювати приміщення.

Сьогодні вранці у Києві зафіксували погіршення якості повітря. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

"Вранці у Києві спостерігається тимчасове погіршення якості повітря", - йдеться у повідомленні.

До нормалізації ситуації містянам рекомендують утриматися від провітрювання приміщень та фізичної активності на вулиці.

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Погіршення повітря 20 березня - що відомо

20 березня у Києві також спостерігалося погіршення якості повітря. Зокрема, на правому березі столиці зафіксували середній рівень забрудненості, а на лівому - високий. Близько 14:00 стало відомо про покращення якості повітря.

За даними Погода УНІАН, сьогодні у столиці очікуються похмура погода. Вдень повітря прогріється до +12°. Опади не прогнозуються.

Вітер буде переважно північно-західний, а його швидкість становитиме 1,7 - 2,4 м/с. Атмосферний тиск знижений, 744-745 міліметрів ртутного стовпа.

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