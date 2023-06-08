Понад 19 видів червонокнижних рослин, десятки видів водно-болотних птахів назавжди зникнуть з цих місцин.

Через підрив Каховської ГЕС рівень води водосховища на території Нацпарку "Кам'янська Січ" знизився на 4 метри та продовжує падати.

Як повідомив міністр екології Руслан Стрілець, це може призвести до безповоротної втрати цілих екосистем рослинного та тваринного світу.

Береги Каховського водосховища десятиліттями будуть не придатні для існування всього живого. Вони перетворяться на солончаки.

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"Понад 19 видів червонокнижних рослин, десятки видів водно-болотних птахів, захищених Бернською конвенцією, назавжди зникнуть із цих місцин. Те, що не вдалося знищити за вісім місяців окупації парку на суші, рашисти знищили підривом ГЕС", - зазначив Стрілець.

До того міністр допускає втрату історичного місця, де у 1709 - 1711 роках та в 1730 - 1734 роках розташовувалась козацька Кам'янська Січ. Сьогодні тут функціонує відділення національного заповідника "Хортиця".

Наслідки підриву Каховської ГЕС для екології

Як повідомляв УНІАН, за даними Офісу президента, внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС Україна може втратити багато червонокнижних видів рослин і тварин, які були унікальними саме для південного регіону.

Масштаби впливу на важливі екосистеми нижче за течією від дамби, включаючи Чорноморський біосферний заповідник і Національний природний парк "Олеські піски", оцінити поки складно.

Міністерство оборони України також заявило, що в результаті повені в Новокаховському зоопарку загинуло близько 300 тварин. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав повінь "екологічною катастрофою".

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