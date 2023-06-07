Міністерство вимагатиме виключити РФ з міжнародних екологічних конвенцій.

Багато неурядових екологічних організацій досі ніяк не відреагували на підрив російськими військовими дамби Каховської ГЕС.

Про це під час брифінгу зазначив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький. "Те, що ми промоніторили, багато неурядових екологічних організацій поки що ніяк не відреагували на цю ситуацію, тому йдуть звернення, листи до них, щоб було засудження дій Російської Федерації", - сказав він.

Також він додав, що вже є доручення міністра Руслана Стрільця звернутися як урядових, так і неурядових організацій з вимогою не тільки засудити дії РФ, а й виключити її з міжнародних екологічних конвенцій.

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Підрив Каховської ГЕС - наслідки для України

Росіяни вночі з 5 на 6 червня підірвали Каховську дамбу, внаслідок цього у зоні підтоплення опинилися близько 80 населених пунктів, тисячі жителів потребують евакуації. Ситуація на тимчасово окупованому Лівобережжі Херсонської області є критичною, адже загарбники не рятували цивільне населення.

В "Укргідроенерго" зазначили, що ГЕС не підлягає відновленню в її колишньому вигляді, обладнання машинного залу повністю знищено.

На засіданні Ради національної безпеки та оборони під головуванням президента Володимира Зеленського було погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт.

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