В організації заявили про грандіозну катастрофу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав підрив Каховської гідроелектростанції ще одним руйнівним наслідком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми всі бачили трагічні кадри, які з'явилися сьогодні у зв'язку з грандіозною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою в Херсонській області України... Сьогоднішня трагедія - це ще один приклад жахливої ціни війни для людей. Шлюзи страждань переповнюються вже понад рік", - завив Гутерреш, якого цитує CNN.

За словами генсека ООН, атаки на мирне населення та об'єкти критичної інфраструктури мають припинитися.

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"Передусім, я закликаю до справедливого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї", - підкреслив він.

ООН вже надає підтримку мешканцям районів, які постраждали від затоплення. Їм передають питну воду, пігулки для очищення води та іншу допомогу.

Знищення Каховської ГЕС

Рано вранці, 6 червня, російські загарбники підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Нараз вже підтоплено 24 населених пункти.

Пізніше стало відомо, що Україна скликатиме термінове засідання Радбезу ООН.

Після повної деокупації українських територій замість зруйнованої росіянами Каховської ГЕС дуже швидко буде побудовано нову станцію.

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