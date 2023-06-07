Дії росіян призвели до незворотних екологічних наслідків.

Підрив Каховської дамби на півдні України матиме глибокі і далекосяжні наслідки. Президент Володимир Зеленський назвав це"екологічною бомбою масового знищення".

Видання Sky news виділило п'ять негативних наслідків, до яких призведе ця катастрофа - від невідкладних надзвичайних ситуацій до довгострокових проблем.

Питна вода

Водосховище, яке зараз стікає, колись було одним з найбільших в Україні. Велика частина південної частини країни і анексованого Росією Криму залежала від нього, як від джерела прісної води.

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Залежно від того, наскільки низько впаде рівень води, ймовірно, будуть серйозні наслідки для доступу до прісної води для сотень тисяч жителів.

Затоплення ферм та знищення зрошення

Поля вниз по річці від дамби постраждають від безпосереднього затоплення та знищення врожаю, але інша потенційно більш серйозна проблема полягає в тому, що близько півмільйона акрів родючих сільськогосподарських угідь залежать від Каховського водосховища через зрошення.

Якщо фермери втратять воду для вирощування сільськогосподарських культур у літні місяці, це може мати серйозні наслідки для виробництва продуктів харчування та безпеки.

Енергетика

Серйозно пошкоджена велика гідроелектростанція, поєднана з дамбою на річці Дніпро. Є побоювання, що нафта та хімікати зі станції вже зливаються в річку.

Чиновники також уважно стежать за сусідньою атомною електростанцією, яка використовує річкову воду для охолодження, хоча Міжнародне агентство з атомної енергії підкреслює, що станція має інші засоби для охолодження реакторів та паливних стрижнів принаймні протягом наступних кількох місяців.

Переміщення

Президент Зеленський заявив, що очікується затоплення від 35 до 80 населених пунктів, міст і сіл, що ускладнить надання екстреної допомоги. Залежно від масштабу збитку повінь залишить без даху над головою і без того вразливих людей, поки будуть відновлюватися громади.

Експерти також попередили, що, оскільки затоплений район знаходиться на лінії фронту, міни, встановлені вздовж берегів річок і на прилеглих територіях, можуть бути змиті і переміщені в інше місце.

Екосистема та тварини

Масштаби впливу на тендітні і важливі екосистеми нижче за течією від дамби, включаючи Чорноморський біосферний заповідник і Національний природний парк "Олеські піски", оцінити поки складно.

Міністерство оборони України також заявило, що в результаті повені в Новокаховському зоопарку загинуло близько 300 тварин. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав повінь "екологічною катастрофою".

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

6 червня росіяни окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до неконтрольованого спуску води. В результаті дій загарбників станція відновленню не підлягає.

На 7 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,5 метра. При цьому на правому березі Херсонської області вже затоплено 1 852 будинки. Станом на 16:00 вдалося евакуювати 1854 людини.

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