Там вже у розпалі весняно-літній сезон.

У Київському зоопарку показали тварин, які з настанням тепла виходять на вулицю, щоб проводити час у зелених зонах.

Фотографії тварин опубліковано на сторінці Київського зоологічного парку загальнодержавного значення в соціальній мережі Facebook. На знімках можна побачити як хижаків, так і травоїдних тварин. На сонці вже ніжаться ведмеді, тигри, леви, бегемоти та інші жителі зоопарку.

"Все ближче літнє тепло, тож до своїх відкритих озер, зелених галявин та тінистих садів вийшли найбільш теплолюбиві тварини КиївЗоо. Тож квітучий парк разом з його мешканцями радо чекає на вас щодня".

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Влітку минулого року повідомлялося, що єдиній в Україні горилі Тоні виповнилося вже 50 років. Тварині влаштували пікнік на зеленій фазенді. Як відомо, горили живуть до 30-50 років, тому це поважний вік.

Також зоопарк прихистив капібару на ім'я Тоха, який жив на території, що постійно перебувала під російськими обстрілами.

Навесні 2023 року в КиївЗоо повідомляли, що за рік дали притулок майже 400 тваринам, які перебували постраждалих від російського повномасштабного вторгення регіонах.

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