Столичний зоопарк за рік прихистив майже 400 тварин з постраждалих в результаті війни регіонів.

У Київському зоологічному парку, який з початком повномасштабної війни прихистив сотні тварин з усієї країни, цієї весни створено понад 19 нових родин крім вже наявних.

Як пояснила прес-служба зоопарку на своїй сторінці у Facebook, пари та родини створюють з різних причин: когось для розмноження, а когось просто для компанії – згідно з планом колекції. Це складна і дуже відповідальна робота для усіх співробітників зоопарку.

Так, для врятованої мартишки де Бразза на ім’я Сіма спеціально привезли нового супутника на ім’я Сіл, сірому журавлю Сірку знайшли прекрасну супутницю Роксолану, а для грифа Гарі з інших зоопарків передали двох пернатих дівчат.

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Водночас табун благородних оленів з 5 самиць отримав нового благородного вожака Нео, а новоствореній родині єнотів з 16 особин, серед яких 9 – врятовані від війни, облаштовується ціле родинне ранчо.

Тим часом, прихищені у зоопарку вугільні черепахи Антоніо і Марія вже добре освоїли свою нову комфортну хатинку.

Також у зоопарку нагадали, що минулого року заклад поповнився 300 новонародженими малюками, а також прихистив майже 400 тварин з постраждалих в результаті війни регіонів.

Як Київський зоопарк живе під час війни

З початком повномасштабного вторгення Росії до України у лютому 2022 року постраждали не лише люди, а й тварини. Київський зоопарк не став виключенням – попри наближення ворога до столиці, постійні ракетні обстріли, відсутність світла і тепла, а також проблеми з поставками харчування його співробітники зуміли не лище створити максимально комфортні умови для тварин та вберегти свою колекцію, а й також тимчасово або постійно прихистили сотні тварин з усієї України.

Для відвідувачів зоопарк знову відкрився у травні 2022 року. З тих пір в зоопарку відкрилося кілька нових вол'єрів та експозицій, а його колекція тварин поповнилася новонародженими та евакуйовними мешканцями.

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