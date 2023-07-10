На сьогодні екологічні збитки вже склали 51 млрд євро або 2 трлн гривень.

Кожен день повномасштабної війни завдає українській природі збитків на 4 млрд грн, і це без урахування екоциду РФ на Каховській ГЕС.

"Кожен день інспектори Державної екологічної інспекції України фіксують руйнування довкілля від бойових дій. Цифри жахають. Сьогодні маємо вже близько 51 млрд євро або 2 трлн гривень екологічних збитків. Це означає, що кожен день війни коштує Росії мінімум 102 млн євро або 4 млрд гривень екологічних збитків", - повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець, якого цитує прес-служба.

За його словами, обрахунки збитків тривають.

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"Росія заплатить за кожен день цієї війни. За кожне спалене дерево. Кожен спаплюжений клаптик української землі. Для цього ми обʼєднуємося з усім цивілізованим світом та працюємо над визнанням екоциду у міжнародному законодавстві", - додав міністр.

Екологічні наслідки війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, за оцінками уряду екологічні збитки від підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС перевищили 55 млрд грн.

За даними Мінекології, береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Україна може втратити багато червонокнижних видів рослин і тварин.

Нещодавно Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомляла, що довкіллю Одещини завдано шкоду в 11,7 млрд грн.

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