Посадовці також пояснили, чому майже не врахували шкоду, завдану довкіллю через удари по одеських нафтобазах.

Екологи розповіли, яких збитків завдають навколишньому середовищу атаки російських окупантів на півдні України.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу в медіа-центрі Україна-Одеса заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Дмитро Савалюк розповів, які саме важливі об'єкти постраждали від ударів ворожих ракет і дронів.

Серед них, зокрема, ТОВ "Ексімнафтопродукт" і АТ "Одеснафтопродукт", об'єкти енергетичної інфраструктури в селі Мирне Одеського району, в Одесі - авіаційний завод і Військова академія, складські приміщення в селі Недубайське Одеського району. Також посадовець нагадав про жахливу трагедію в курортному селищі Сергіївка, де ракети розтрощили житловий 9-поверховий будинок та базу відпочинку "Годжі". Тоді загинуло понад 20 людей.

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За словами Савалюка, шкода, завдана довкіллю через атаки окупантів, розраховується за новими методиками, які розроблені у 2022-2023 роках. Наразі йдеться про збитки на Одещині у 12 мільярдів гривень.

Своєю чергою, в.о. начальника Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу Владислав Хрущ уточнив: така незначна сума обумовлена тим, що на час, коли мали місце влучання по нафтових об'єктах, збитки ще розроблялися за довоєнною методикою.

"Тоді нові методики ще не були готові, проходили реєстрацію у Мінюсті тощо", - уточнив посадовець.

За його словами, відповідні нормативи довоєнного часу передбачали присутність інспекторів безпосередньо на постраждалому об'єкті саме під час викидів, що неможливо під час війни. Тобто, екологи можуть потрапити на місце влучань тільки після завершення роботи ДСНС, але тоді провести заміри викидів у повітря вже дуже проблематично.

Як уточнив Хрущ, за оновленими методиками екологічні збитки тільки від зруйнованих одеських нафтобаз склали би мільярди в національній валюті. Він зробив порівняння: тільки атака на Сергіївку, де зруйновані дві цивільні будівлі, нанесла шкоди довкіллю на 11 млрд грн.

Як додав посадовець, потрапляння нафти та олії, наприклад, у морське середовище, веде до жахливих наслідків. Бо ці речовини набирають в'язкості, замулюються, стають осадом на дні моря тощо, а ще до цього в маслянисті речовини на поверхні потрапляють птахи.

Наразі найбільша відома така шкода завдана ворогом на Миколаївщині 16 жовтня 2022 року. Тоді дрони окупантів влучили у резервуари ТОВ "ЕВЕРІ" - одного з провідних експортерів соняшникової олії - із пошкоджених ємностей стався витік.

"Стався витік на територію підприємства та поза неї. Також, окрім моря, було зафіксовано потрапляння олії до акваторії Бузького лиману. Площа забруднення склала близько 750 кв. м, а площа олійної плями - понад 3 тис. кв. м. Вміст жирів у Чорному морі тоді перевищив норму в 5,5 разів, а в деяких місцях - у 15 разів. Збиток, завданий водним ресурсам, склав 39 мільярдів гривень", - розповів фахівець.

Він підкреслив, що при цьому інспектори через безпекову складову ще не проводили жодних досліджень навколо острову Зміїний, де певний час тривали жорстокі бої.

Шкода екології через росіян

Нагадаємо, нещодавно Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу повідомляла, що довкіллю Одещини завдано шкоду в 11,7 млрд грн. Найбільший збиток - 11,1 млрд грн - завдано засміченням земель при руйнуванні через влучання ракет у липні 2022 року до житлового будинку та бази відпочинку "Годжи" на території курортного селища Сергіївка.

В результаті влучання дронів у квітні цього року сталася руйнація приміщень виробничого підприємства Одеси - шкода довкіллю склала понад 800 млн грн тощо.

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