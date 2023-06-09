Повне відновлення станції оцінюють у більш ніж 2 млрд євро.

Екологічні збитки від підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС перевищили 55 млрд грн, про що під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Підрив Каховської ГЕС матиме тривалі, далекосяжні наслідки. Наразі, за даними Міндовкілля, екологічні збитки обчислюються в розмірі більше 55 мільярдів гривень. Це попередні, неостаточні цифри", - сказав він.

Також він вказав, що через теракт були затоплені сільськогосподарські землі площею біля 10 тисяч гектарів лише на Правобережжі.

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"Після сходження води потрібно буде відновлювати грунти та понад 30 систем зрощення. Необхідно переглядати попередні розрахунки щодо потреб України на відбудову. Лише відновлення ГЕС, за попередніми даними "Укргідроенерго", коштуватиме орієнтовно 1 млрд євро. Ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи", - додав він.

Наслідки підриву Каховської ГЕС для екології

Як повідомляв УНІАН, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС Україна може втратити багато червонокнижних видів рослин і тварин, які були унікальними саме для південного регіону.

За даними Мінекології, береги Каховського водосховища десятиліттями не будуть придатні для життя.

Після теракту, вчиненого російськими окупантами на Каховській ГЕС, у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях спостерігається мор риби.

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