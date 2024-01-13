Росіяни ініціюють екологічну катастрофу на Сході України.

Кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих територіях Сходу України, які будуть обслуговувати Російські регіони.

Як повідомляє Центр національного спротиву, шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на ТОТ Луганщини, ще три - на Донеччині. При цьому звозити сміття туди планують не лише з тимчасово окупованих територій, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.

"Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців", - підкреслюють у ЦНС.

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Окупований Донбас перетворюється на величезне сміттєзвалище

Раніше повідомлялося, що жителі окупованих територій масово скаржаться на антисанітарію у дворах, гори сміття, які іноді не вивозять по кілька місяців, і зграї щурів.

При цьому техніка є в наявності, а працювати нікому – кількість працівників удвічі, а то і втричі менше необхідного. Сміття просто нема кому вивозити, бо частина чоловіків в армії, а частина - втекли.

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