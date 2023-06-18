Людей також застерігають від прогулянок узбережжям та риболовлі.

В Одесі через мінну та інфекційну небезпеку, яка має місце через теракт на Каховській ГЕС, офіційно заборонили купатися в Чорному морі.

Як повідомляє прес-службі Одеської обласної військової адміністрації, водокористування дуже небезпечно.

"Купатися в морі суворо заборонено! В акваторії Чорного моря, через теракт ворога на Каховській ГЕС, лишається загроза вибухонебезпечних предметів та інфекцій. Також застерігаємо жителів регіону від прогулянок узбережжям та риболовлі", - акцентують в ОВА.

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Населення просять особливу увагу приділяти дітям, щоб попередити їх перебування на узбережжі.

Наразі в місті навіть з’явилися відповідні попереджальні сітілайти.

Знищення Каховської ГЕС - наслідки для екології

Як повідомляв УНІАН, через підрив на дамбі Каховській ГЕС, який росіяни вчинили 6 червня, сталася штучна повінь, яка вбила цілий біогеоценоз – велику територію суші разом з усіма живими організмами.

Також бурхливі потоки знесли десятки житлових будинків, АЗС, розмили скотомогильники тощо. Крім того, розмиті великі "залежі" вибухових пристроїв, якими росіяни мінували певну зону. Все це з брудною прісною водою потрапило в Чорне море, зокрема, на узбережжя Одещини.

На узбережжі Чорного моря, у Дністровському лимані та річці Дунай виявлено багато небезпечних збудників. Купатися та ловити рибу заборонено.

Днями на узбережжі Чорного моря в Одесі виявили холероподібний вібріон.

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