Противник вдарив по човнах, хоча в них перебували його товариші.

Воїни ССО України врятували п'ять російських військових, позиції яких були затоплені у зв'язку з підривом Росією греблі Каховської ГЕС.

Вранці 16 червня ССО опублікували відео, на якому, як зазначають військові, зафіксована спецоперація з порятунку потопаючих загарбників. Вони вже поповнили обмінний фонд.

"Підірвавши Каховську ГЕС, російське командування жодним чином не враховувало життя власного особового складу. Адже після розливу води десятки окупантів залишилися відрізаними від великої землі на затоплених позиціях на Херсонщині", - йдеться в повідомленні.

Одна з таких позицій ЗС РФ занурювалася під воду, а кілька росіян ось-ось повинні були потонути. Отримавши інформацію про можливість взяти в полон противника, воїни ССО вирушили за ним.

П'ятьох ворожих бійців розмістили у човнах. В цей час з інших позицій противник вдарив по човнах, навіть попри те, що в них перебували і його товариші.

Але всіх полонених доставили живими на узбережжя. Воїни ССО України під час місії не постраждали.

Підрив Каховської ГЕС - наслідки для РФ та України

Росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС в ніч на 6 червня 2023 року. До цього український президент Володимир Зеленський неодноразово попереджав громадськість і міжнародні організації, що окупанти заклали вибухівку на об'єкті інфраструктури, і в будь-який зручний для них момент можуть підірвати греблю.

Самі росіяни не приховують своєї причетності до екоциду, відзначаючи, що таким чином нібито завадили Україні контрнаступати на півдні.

І хоча президент Чехії Петер Павел погодився, що злочин РФ позначиться на червневих боях по всій лінії фронту, західні аналітики, своєю чергою, відзначали, що на просування української армії це нібито не вплине, оскільки ЗСУ не форсували Дніпро.

Але росіяни "перестаралися" і затопили власні позиції. Під водою опинилися переважно населені пункти на лівому, окупованому РФ, березі Херсонської області, оскільки він значно нижчий за правий.

Українські військові, які стали свідками злочину ворога, підтверджували великі втрати ЗС РФ. Бійці ЗСУ вважають, що загарбників на місці не попередили, бо, можливо, командування РФ хотіло зберегти елемент несподіванки для самих ЗСУ.

Поки експерти розмірковують про те, як підрив Каховської ГЕС відіб'ється на просуванні ЗСУ, продовжує страждати насамперед мирне населення - особливо на лівобережжі. Встановлено, що окупанти не евакуюють українців, навпаки, користуючись моментом, їх грабують і розстрілюють під час спроб врятуватися.

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