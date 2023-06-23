Кажуть, червона качка приносить спокій та умиротворення.

У Національний природний парк "Тузлівські лимани" (Одеська область) через війну перекочували червонокнижні "священні" птахи - огари.

Як повідомляє доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, раніше голос цього птаха - різкий і неприємний – тут майже не було чути, але 2023 рік – значно відрізняється від попередніх.

"На території нашого нацпарку з середини квітня зареєстровано різни групи огарів, максимальною чисельністю 150 птахів. Вони імовірно прилетіли з Асканії-Нова - з зони окупації і тримаються зараз у нас. Буддисти вважають цю незвичайну птицю священною. На їхню думку, вона приносить спокій і умиротворення", - розповідає Русєв.

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Огара ще називають червоною качкою через цегляно-червоний колір оперення. Шия і голова птахів світліше, ніж тулуб. Іноді зустрічаються особини з білою головою.

Як зазначає вчений, огар дуже крикливий. Це моногамний птах, він вибирає партнера на все життя.

За словами Русєва, у нацпарку огарі споживають їжу рослинного та тваринного походження. Рослинна меню складається з трави, молодих пагонів, злаків і насіння. Полює червона качка на комах, рачків, личинок, молюсків, риб і жаб. Тобто, огар пристосувався добувати їжу як у воді, так і на суші.

Цікавості "Тузлівських лиманів"

У заповіднику "Тузлівські лимани" цьогоріч вперше почали гніздуватися рожеві фламінго. У нацпарку їх зафіксовано понад півтисячі. Людей дуже просять не заважати красеням розмножуватися.

Ще на Одещину прилетіли яскраві червонокнижні сиворакші – з Південної Африки вони подолали 6 тис. км та оселилися на кордоні "Тузлівська Амазонія".

Також у парку вперше з’явився рідкісний павук - чорна товстоголовка (Eresus moravicus) - це яскравий, гарний, рідкісний вид, укус якого досить небезпечний.

Нещодавно у заповіднику зафіксували 17-річного пісочника морського – на ніжках птаха є кільця, які одеські вчені одягли йому ще у 2006 році. Кільце - це своєрідний технічний паспорт.

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