Нові павуки вже розвинули активність - місцеві жителі неодноразово повідомляли, що бачили їх.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області вперше з’явився рідкісний павук.

Як повідомляє адміністрація парку, мова йде про чорну товстоголовку (Eresus moravicus) - це яскравий, гарний, рідкісний вид павука. "Він вперше зафіксований науковцями на території нацпарку. Раніше вважалось, що в Україні мешкає лише Eresus кollari (інший вид - УНІАН). Проте ревізія колекцій і надходження нового матеріалу підтвердили присутність в нас ще одного виду", - розповіли у заповіднику.

Ці види мають фенологічні відмінності - kollari - активні восени, moravicus - весною та на початку літа

За словами вчених, укус таких павуків дуже небезпечний, але не смертельний. Його отрута викликає сильний біль і оніміння навколо місця укусу, яке триває 3-6 днів. Зазначається, що нові павуки розвинули певну активність - місцеві жителі вже неодноразово повідомляли, що бачили їх в Ізмаїльському районі.

"Будьте уважними і дивіться під ноги. Жодна тварина не нападе першою, доки не відчує від вас загрози", - застерігає адміністрація нацпарку.

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Як повідомляв УНІАН, у травні до Національного природного парку "Тузлівські лимани" завітали рідкісні птахи - червонокнижні сиворакші. Щоб дістатися України, вони подолали шлях від Південної Африки - 6 тис. км.

Також стало відомо, що в Одеській області вперше почали гніздитися рідкісні "фенікси" - так називають рожевих фламінго.

Довідка УНІАН. Павуки Eresus moravicus живуть у норах, вистелених павутиною. Часто ховаються під листям. Розмір самців Eresus кollari сягає 8-11 мм. Вони мають яскраво-червоне черевце з чотирма чорними цятками. Самки трохи більші - 9-16 мм. Moravicus - більший за розмірами, і самки мають жовту облямівку головогрудей.

У вересні самці на кілька днів перебираються у нору до самки для спарювання, після якого вмирають. Потім самиці виготовляють кокон, у якому може визріти до 80 яєць. Вдень "мати" може виносити кокон погрітися на сонці, а на ніч ховає його у нору. Коли приходить час появи потомства на світ, вона заплітає павутиною вхід в нору і вмирає, після чого слугує їжею для своїх малюків, які до весни не покидають свого місця народження.

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