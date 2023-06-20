Червонокнижного пісочника було окільцьовано ще пташеням у червні 2006 року.

В Одеській області побачили рідкісного птаха - пісочника морського.

Як повідомляє адміністрація національного природного парку "Тузлівські лимани", птаха на піщаному пересипі між Чорним морем та лиманом Шагани зафіксував науковець заповідника Олександр Бронсковий.

Йдеться про самця перелітного птаха - пісочника морського чи зуйок (Charadrius alexandrinus). На його ніжках були помічені кільця.

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"Кільцювання птахів – один із методів вивчення біології диких пернатих і термінів їх перельоту тощо. На лапці птаха закріплюють марковане кільце, на якому зазначають номер, країну, установу тощо. Це дозволяє отримати більш точну інформацію про вік і походження птаха. Кільце - це своєрідний технічний паспорт", - пояснюють науковці.

Наразі співробітникам парку вдалося дізнатись майже всю історію життя цього птаха. Його окільцювали металевим кільцем ще пташеням у верхів'ях лиману Куяльник 17 червня 2006 року. В 2007 році він гніздився в низинах лиману, у 2008 його люди не бачили, а у 2009 році він був спійманий в низинах і обвішаний кольоровими кільцями.

"В 2009-2019 роках гніздився в низинах Куяльнику. І от тепер зустріч на Шаганах. Цьому птаху 17 років і це друге місце пісочників морських за віком для регіону! Перше місце зайняв 18-річний зуйок", - розповіли у нацпарку.

На думку фахівців, "зафіксований" на лимані птах напевно розмножувався, бо мав гніздову поведінку. Також вони маєть надію, що у наступних роках його знов побачать на Тузлівських лиманах.

Як відомо, пісочника морського включено до Боннської та Бернської конвенцій, угоди AEWA. Включено до Червоної книги України (статус − вразливий). В Україні охороняється у межах об'єктів природно-заповідного фонду, розташованих на узбережжі морів.

Рідкісні птахи у парку "Тузлівські лимани"

Нагадаємо, цьогоріч у заповіднику "Тузлівські лимани" на Одещині вперше почали гніздуватися рожеві фламінго. Загалом, їх на Одещині зафіксовано понад півтисячі.

Також до природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли яскраві червонокнижні сиворакші. Дивовижні птахи з'явилися у заповіднику та оселилися на кордоні "Тузлівська Амазонія". Щоб достатися до України, вони подолали від Південної Африки 6 тис. км.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" в Одеській області вперше з’явився рідкісний павук. Йдеться про чорну товстоголовку (Eresus moravicus) - це яскравий, гарний, рідкісний вид павука.

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