Червонокнижні сиворакші – тропічний вид, що зникає.

До Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) прилетіли рідкісні птахи – червонокнижні сиворакші.

Як повідомив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, птахи вже майже як тиждень з'явилися у заповідній зоні.

За його інформацією, щоб дістатися України, птахи подолали шлях від Південної Африки, а це – 6 тисяч кілометрів.

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"Сиворакші пролетіли через багато мирних країн та прибули до України, де вже другий рік точиться війна. Зазвичай вони вибирають затишні місця на схилах наших заповідних лиманів. Вибираючи обриви над лиманами, протяжність яких величезна, вони підчищають старі нори і незабаром загніздяться", - розповідає Русєв.

Вчений зазначає, що птахи вже у серпні мають відлітати назад – в Африку, де їх завжди з нетерпінням чекають аборигени далекого континенту.

Хто така сиворакша

Сиворакша – рідкісний птах, якого занесено до Червоної книги України, зникаючий вид. Це сталося через систематичні рубки лісів (птахи залишаються без звичних для них місць гніздування) та інтенсивне ведення сільського господарства з масовим використанням інсектицидів, що прирікає сиворакш на голод. В їхньому раціоні переважають крупні наземні комахи (жуки, коники, цвіркуни та сарана), також вони полюбляють дощових черв’яків, невеликих ящірок, гризунів та жаб.

Ці рідкісні птахи також перебувають під захистом Бернської та Боннської конвенцій, занесені до переліку видів під опікою Європейського товариства охорони навколишнього середовища.

Сиворакша – розміром з голуба, розмах крил – 66-73 сантиметрів, вага – 140-190 грамів, тривалість життя – до 9 років.

Цьогоріч до заповідника "Тузлівські лимани" на Одещині прилетіли рожеві фламінго. Зазвичай яскраві зграї птахів перебувають у нацпарку лише кілька днів, але наразі понад три сотні фламінго вже понад два тижні кочують заповідними лиманами та тішать своєю красою місцевих жителів і співробітників національного парку.

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