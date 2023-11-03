Пізніше в державному застосунку "Дія" може з’явитися ветеринарний паспорт.

Уряд ухвалив постанову щодо створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин.

Як повідомили під час спільного брифінгу Мінцифри та Мінагрополітики, реєстрація тварин буде безкоштовною. Усі громадяни, незалежно від фінансових можливостей матимуть змогу зареєструвати своїх домашніх улюбленців. За його словами, цей експериментальний проект є добровільним.

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Заступник очільника Мінагрополітики Денис Башлик пояснив, що таким чином ліквідовується монополія державних ветеринарних лікарів на реєстрацію та ідентифікацію домашніх улюбленців. Тепер це може зробити й приватний ветеринарний лікар.

Зазначається, що опис тварин, інформація про вакцинацію, стерилізацію та інші дані міститимуться в електронному реєстрі. Реєстр має спростити отримання документів для тварин та допоможе адаптувати українське законодавство до міжнародних стандартів.

"Після прийняття постанови першим кроком буде реєстр. Потім можна буде реєструватися. Коли реєстр буде достатньо наповненим можна буде говорити про ветеринарний паспорт в "Дії". Я бачу, яка велика кількість власників домашніх тварин хочуть, щоб з’явився паспорт домашніх тварин, тому що це все спрощує", - сказав на брифінгу керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

Новації в "Дії": останні новини

У жовтні 2023 року в державному застосунку "Дія" запрацювала нова послуга, за якою можна знайти найближчий до себе "Пункт незламності". З міркувань безпеки послуга запрацювала для всіх областей, окрім Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей.

У листопаді стало відомо, що українці відтепер зможуть сплачувати штраф за адміністративне правопорушення в "Дії". Для цього потрібно відкрити розділ Судові справи або Судові штрафи, вибрати штраф та сплатити його. Після чого квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє справу.

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